Polícia apreende máquinas de bichos de pelúcia adulteradas

Executada nesta quarta-feira, 28, a Operação Mãos Leves 2 realizou uma ação contra adulteração de máquinas de bichinhos de pelúcia espalhadas pelo Rio de Janeiro, Baixada Fluminense e Santa Catarina. Na “brincadeira”, que vem se proliferando em estabelecimentos, o jogador tem que pagar em dinheiro em espécie para ter uma chance de capturar o brinde com a mão mecânica. No entanto, policiais civis da Delegacia de Repressão a Crimes Contra a Propriedade Imaterial descobriram que um esquema de adulteração no que parecia ser mais uma forma de jogo de azar. A perícia identificou que o equipamento possui um sistema eletrônico de contador de jogadas, que só permite que a pessoa consiga pegar o prêmio depois de um número determinado de tentativas.

Foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão e os agentes confiscaram máquinas, computadores, notebooks e tablets, além de uma arma, localizada em um galpão na zona norte do Rio. “Os policiais aprenderam máquinas que estavam destinadas a shoppings da Sulacap, Bangu, Ilha do Governador, Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes”, disse o delegado Pedro Brasil. Há suspeita de que organizações criminosas estejam envolvidas na fraude.

Em maio, ocorreu a primeira fase da operação, após informações de que empresas utilizavam bonecos de pelúcia falsificados em máquinas instaladas em shoppings da região metropolitana do Rio.