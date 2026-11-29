A polícia ainda investiga as exatas circunstâncias da morte de uma estudante de direito a facadas, na noite de sexta-feira, 27, no Jardim Santo André, Zona Leste de São Paulo. Layza de Souza Simião foi atingida por uma prima, de apenas 11 anos, após se envolver em uma briga corporal com a irmã mais velha da menina.

O homicídio acabou envolvendo um outro homem, suspeito de integrar o Primeiro Comando da Capital (PCC), que, após o ocorrido, efetuou disparos contra familiares da autora das facadas e ameaçou incendiar a casa onde as irmãs moravam. Identificado como Wederson Ferragato e conhecido como Nenê, ele foi preso no sábado, 28.

Até o momento, a Polícia Civil identificou que o conflito teria começado por causa de um desentendimento entre uma sobrinha e uma prima de Layza, de 12 e 11 anos, respectivamente. Segundo relatos, a estudante de direito caminhava pela rua quando a menina mais velha correu em sua direção dizendo estar com medo da outra familiar. Layza foi até o local onde a prima estava, na companhia de uma irmã mais velha, de 19 anos.

As jovens, então, teriam iniciado uma discussão que acabou com as duas se atracando. Ao ver a irmã sendo agredida, a menina de 11 anos pegou uma faca e deu cinco estocadas na prima. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) determina que menores de 12 anos são inimputáveis e, portanto, não estão sujeitos às medidas educativas previstas para adolescentes que cometem atos infracionais.

Ao tomar conhecimento do ocorrido, o cunhado de Layza, Wederson Ferragato, um homem com passagem pela polícia pelos crimes de roubo, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, teria disparado contra os familiares e ordenado que a residência das duas irmãs fosse incendiada. Ele foi detido preventivamente após resistir à ordem de prisão.