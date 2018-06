Polícia acha cachorro para prender suspeitos de esquartejamento em SP

Um homem foi morto, esquartejado e teve o corpo abandonado em um carrinho de mão em uma rua de Santo André, região metropolitana de São Paulo, na madrugada do último sábado (23). O corpo foi encontrado por um vigia noturno, que acionou a polícia. A vítima foi identificada como sendo José Leison Vieira da Silva, de 49 anos.

Agentes da delegacia seccional da cidade começaram a apurar o caso e prenderam dois suspeitos perto do local onde o carrinho foi abandonado, no bairro Vila Homero Thon. Um cachorro, que aparece em imagens de câmera de segurança seguindo um dos suspeitos, foi localizado na casa dos homens presos e reforça a suspeita contra eles.

Na casa de um deles foram apreendidos um tênis e uma camiseta com manchas de sangue. O material foi encaminhado para perícia no Instituto de Criminalística. A Justiça decretou a prisão temporária dos dois, que estão detidos na Cadeia Pública de Santo André. As investigações prosseguem e a polícia não revelou o que teria motivado os suspeitos a cometerem o crime.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública, as partes estavam divididas em sacos pretos dentro de um carrinho de mão. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um homem com uma jaqueta com capuz deixa o carrinho no local, enquanto é seguido por um cachorro. A Polícia Militar foi acionada e a investigação foi repassada para o setor de homicídios da delegacia da cidade.

(com Estadão Conteúdo)