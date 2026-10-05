Polêmico na TV, Sikêra Jr. não mantém popularidade nas eleições 2026

O apresentador Sikêra Jr. não conseguiu transformar a popularidade conquistada na televisão em uma vaga na Câmara dos Deputados. Candidato pelo Republicanos em São Paulo, ele recebeu 37.050 votos nas eleições deste domingo, 4, mas ficou fora das 70 cadeiras destinadas ao estado.

A disputa marcou a estreia do apresentador nas urnas. Sikêra ganhou projeção nacional à frente de programas policiais e comandou o Alerta Nacional, exibido pela RedeTV! entre 2020 e 2023. Pelo perfil polêmico, que o tornou popular na televisão, o apresentador chegou a ser apontado, antes das eleições, como uma das apostas entre os nomes conhecidos da televisão que poderiam puxar votos em São Paulo. A expectativa, no entanto, não se confirmou nas urnas.

Com o resultado, Sikêra se junta a outros nomes conhecidos da televisão que tentaram chegar ao Congresso em 2026, mas não conseguiram uma cadeira, como Datena, Rachel Sheherazade, Geraldo Luís e Silvia Abravanel. O apresentador ainda não se manifestou sobre a derrota.

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