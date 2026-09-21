Polêmico e intenso: a linha do tempo do relacionamento entre Vini Jr. e Virginia Fonseca

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Virginia Fonseca e Vini Jr. completam um ano de um relacionamento marcado por polêmicas. Da separação da influenciadora com Zé Felipe aos rumores de ciúmes, ataques racistas, idas e vindas, o casal enfrentou tudo isso até celebrar a data com uma aliança de compromisso. Relembre a trajetória completa desse romance.

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Completando um ano de um polêmico e conturbado relacionamento, Virginia Fonseca e Vini Jr. vivem atualmente uma fase mais tranquila. Depois de idas e vindas, conversas com modelos pelas redes sociais e rumores de ciúmes envolvendo personal trainers, o casal comemorou a data com uma aliança de compromisso. A coluna GENTE relembra a trajetória de um dos casais mais inesperados e marcantes dos últimos anos.

27 de maio de 2025 – Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciam separação

Dias após ser escolhida como rainha de bateria da Grande Rio. Virgínia Fonseca e Zé Felipe anunciaram o fim da relação. Em uma publicação nas redes sociais, o casal explicou a decisão de colocar um ponto final no relacionamento de cinco anos. “Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos”, diz a legenda de uma imagem dos dois juntos.

Ainda no texto, Virgínia e Zé afirmam que optaram pela honestidade e “não por uma vida de aparências”. “Não julguem e não criem histórias. Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos. Estamos em paz”, completaram.

23 de julho de 2025 – Os indícios que apontam envolvimento de Virginia Fonseca e Vini Jr.

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Um mês após a separação, rumores de que Virginia e Vini Jr. estariam se conhecendo melhor começaram a circular. Tudo começou quando a influenciadora esteve na casa do jogador, quando ele comemorou seu aniversário com amigos próximos no Sítio Lajedo, em Vargem Pequena, na zona oeste do Rio. O uso de celulares foi proibido para evitar registros comprometedores.

No período, Zé Felipe chegou a publicar uma suposta indireta no Instagram. Em uma foto, aparecia usando um casaco com o número 10 e cuja legenda avisava: “Em Goiânia tem o 10”. Muitos apontaram uma referência, já que Vini Jr. é camisa 7 do Real Madrid.

3 de setembro de 2025 – As suspeitas de affair entre Virginia Fonseca e Vini Jr aumentam

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Em viagem à Espanha, Virginia publicou um vídeo dentro de um iate luxuoso. Vini Jr. também fez um registro em um barco muito parecido com o da empresária, deixando evidente que os dois estão no mesmo ambiente. Um dia antes, em 2 de setembro, ela visitou o estádio do Real Madrid, time do atleta, e os boatos sobre o romance entre eles ganharam mais força.

4 de setembro de 2025 – Vini Jr. sofre ataque racista por possível affair com Virgínia Fonseca

Por conta do possível romance entre Vini Jr. e Virginia, comentários lamentáveis relacionados à aparência e cor do atleta foram feitos aos montes nas redes sociais. Em publicações que falam sobre o affair, alguns internautas escreveram barbaridades impublicáveis, dignas de ação penal.

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No perfil do jogador, por outro lado, o público que acompanha o ex-Flamengo, também não aprova o possível relacionamento. Alguns defendem que ela só quer fama e atenção às custas do craque. Além disso, estão dizendo que ele é a segunda opção da empresária.

7 de outubro de 2025 – A polêmica com Day Magalhães

Depois de um início de mês recheado de momentos juntos, conversas vazadas revelaram que Vini Jr. estaria trocando mensagens e organizando encontros casuais com outra brasileira, a modelo Day Magalhães. As mensagens mostram Vini enviando elogios, solicitando fotos e tentando agendar uma possível reunião. Na ocasião, Vini e Virginia ainda não haviam assumido o relacionamento, mas era algo visto como concreto, com a influenciadora chegando a ir a jogos do Real Madrid com a camisa do atacante.

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7 de outubro de 2025 – O fim do breve romance de Virginia Fonseca e Vini Jr.

A insatisfação com o episódio colocou um fim ao romance, que nem havia sido publicamente exposto. Na ocasião, a informação foi confirmada pela assessoria da Virginia, depois do vazamento de conversas entre Vini Jr. e Day Magalhães. Após o término, a influenciadora publicou um vídeo nas redes sociais cantando a música Desocupa, do sertanejo Matheus Vargas, cuja letra foi vista como indireta ao atleta.

“Se meu coração não é mais seu lugar, desocupa. É loucura deixar um solteiro preso. Se lugar de solteiro é na rua, no meio da bagunça, pegando gente nua. Ou você me solta ou me segura“, dizia um trecho.

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8 de outubro de 2025 – Vini Jr. pede desculpas

O atacante do Real Madrid fez uma manifestação pública pedindo desculpas a Virginia após o incidente com Day. “Desde que nos conhecemos, ela foi três vezes a Madri para me ver, deixando a rotina dela, os compromissos e a vida dela só para estar comigo. Conheci uma mãe admirável, uma parceira incrível. Mesmo que ainda não fôssemos oficialmente um casal, existia uma conexão sincera”, disse ele, em um post no Instagram.

“Não tenho vergonha de assumir que me descuidei, não correspondi da melhor forma e a decepcionei. Por isso, quero pedir desculpas publicamente, com o coração aberto”, completou Vini.

9 de outubro de 2025 – A curiosa reação de Virginia após pedido de desculpas público de Vini Jr.

A influenciadora compartilhou uma citação bíblica sobre tomada de decisões, sem citar diretamente o atleta. “Senhor, entrego meu caminho a ti e declaro que cada decisão que eu tomar hoje será conforme a tua vontade”, compartilhou Virginia, citando Provérbios 3:5-6. Ela também adicionou o louvor de Fernandinho, Tudo Entregarei.

28 de outubro de 2025 – Virginia e Vini Jr. assumem namoro com direito a ‘corações’ na cama

Após semanas de rumores, Virginia Fonseca e Vini Jr. finalmente assumiram o relacionamento. O casal publicou um carrossel de fotos no Instagram, no qual aparecem abraçados em um quarto inteiramente decorado de corações. A revelação foi feita um dia depois de a influenciadora divulgar uma foto em que o jogador aparece com o rosto coberto por uma camisa.

A notícia, que já era esperada por boa parte dos fãs, quebrou recordes e teve mais de 11 milhões de curtidas e 1 milhão de comentários.

29 de outubro de 2025 – Vini Jr. surfa em romance com Virginia para lucrar com bet

Depois de assumir publicamente o relacionamento com Virginia Fonseca, Vini Jr. protagonizou no horário nobre da TV Globo uma propaganda de casa de apostas com texto alinhado ao romance que já vinha sendo especulado há algum tempo. A campanha não passou despercebida pelo público e foi rapidamente vista como uma estratégia de marketing calculada pelo jogador, visando o lucro com as bets.

Na ação comercial, o texto do craque do Real Madrid fez alusão à nova namorada. “Decidi me declarar para o Brasil inteiro ver. Me declarar para ela que aprendi a tratar com muito carinho. Ela, que é do tipo detalhista. Mas, para ser sincero, eu gosto. Ela é companheira fiel que topa toda. Quase todo brasileiro já se apaixonou por ela”, disse ele antes de apresentar o produto.

31 de outubro de 2025 – Após festa, Virginia mostra bagunça dos filhos na mansão de Vini Jr.

Depois da relação ser assumida publicamente, Virginia passou a compartilhar momentos na mansão de Vini Jr., em Madrid. No final de outubro, a influenciadora compartilhou com seus seguidores como está sendo a recepção de seus três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Entre as atividades, os pequenos brincaram em uma cama elástica, participaram de forma lúdica de treinos físicos e ainda relaxaram no cinema da residência. Em meio às risadas, Virginia brincou: “Estrondando”.

Virginia ainda contou que vai “montar um guarda-roupas” por lá para não precisar ficar viajando com tantas malas. “Vim trazer as crianças no shopping para brincarem um pouco e vou aproveitar para comprar algumas coisas para deixar aqui em Madri, sabe? Roupa para ficar em casa, secador, essas coisas. Vou deixar para não precisar ficar trazendo toda vez que vier. Agora é bate e volta Brasil e Madri”

10 de novembro de 2025 – Virgínia Fonseca quebra silêncio após rumores de término com Vini Jr.

Rumores de um término começaram a circular após Virginia publicar uma foto dos filhos afirmando ser “mãe solteira”. Por conta da fala, fãs da empresária começaram a suspeitar que o namoro com o jogador tinha acabado. “Já começando a semana com muita saudade”, escreveu na legenda com uma foto ao lado de Vini. Em resposta, Virginia publicou uma foto com o amado, acalmando os rumores.

12 de novembro de 2025 – Nova polêmica de Virginia e Vini Jr. envolve personal trainer

Uma nova polêmica surgiu após um vídeo publicado nas redes sociais em que Virginia aparece recebendo uma massagem de um personal trainer. O registro rapidamente chamou atenção nas redes, especialmente depois que Vini Jr. apagou uma foto ao lado da namorada pouco tempo após a repercussão do post.

29 de novembro de 2025 – Virginia Fonseca entrega como Vini Jr. a conquistou de vez

Durante seu programa Sabadou com Virginia, no SBT, a influenciadora revelou como se apaixonou por Vini Jr. “Quando eu vi ele pessoalmente pela primeira vez eu achei ele muito gente boa. Aí eu fui lá na Espanha ver ele e, nisso que eu fui lá ver ele, a gente ficou e tal, e aí eu acredito que foi aí que eu apaixonei, gostei de ficar com ele”, disse ela, respondendo à curiosidade de Giulia Be, convidada da atração.

Ela contou que continuou conversando com Vini pelas redes sociais por cerca de um mês, período em que ainda não havia acontecido nenhum beijo até terem se encontrado pessoalmente.

30 de novembro de 2025 – A reação de Virginia sobre críticas à aparência de Vini Jr.

Em entrevista na Cidade do Samba, Virginia respondeu a uma pergunta sobre a reação de Vini Jr. aos comentários sobre sua aparência, já que muitas pessoas, principalmente na internet, comentam que Virgínia é “muito mais bonita” do que ele. “Acredito que não magoa ele, ele já tá acostumado. E acho que vai muito além da beleza, a beleza interior vale muito mais que a exterior. O Vini é maravilhoso, é uma pessoa maravilhosa, quem conhece se apaixona. É impossível não se apaixonar por ele”, afirmou.

3 de fevereiro de 2026 – Virgínia veste coleira com nome de Vini Jr. e atiça feministas

Em preparação para desfilar como rainha de bateria da Grande Rio no Carnaval, a influenciadora polemizou ao recriar a icônica fantasia de onça-preta usada por Luma de Oliveira no desfile da Tradição em 1998 e surgiu com um body preto ultracavado, cravejado de cristais, com garras felinas e uma coleira personalizada com o nome do namorado, Vini Jr. — referência direta à homenagem feita por Luma ao então marido, Eike Batista, há quase três décadas.

4 de fevereiro de 2026 – Virgínia abre jogo sobre ida de Vini Jr. à Sapucaí

Virginia falou sobre a possível presença de Vini Jr. no desfile, apontando que ele não deveria comparecer por causa da intensa rotina de treinos e jogos.

“Depende muito, se ganha, se não, porque joga bastante. Também já ouvi comentários de que um voo (de poucas horas entre um e outro), para o atleta, é muito ruim, faz mal, e não quero prejudicá-lo. De maneira alguma ficarei chateada. Entendo que é a carreira dele, tem que priorizar. Antes de eu chegar, ele já tinha uma carreira, estava encaminhado. Então, ele vai estar jogando. Eu também queria estar lá com ele, apoiando nos jogos, mas não vou conseguir porque estou aqui no Carnaval. Vamos ficar mais de um mês sem nos ver. Mas ele entende de lá, eu entendo daqui. Isso é o que faz o nosso relacionamento dar certo”, disse em uma entrevista.

14 de fevereiro de 2026 – O presente de Vini Jr. a Virginia antes de estreia na Sapucaí

Apesar de não poder estar junto à amada, Vini Jr. surpreendeu ao presentear a influenciadora digital com uma bolsa da Hermés, marca de luxo, e um buquê de rosas em formato de ‘V’, às vésperas de sua estreia no sambódromo. Além disso, os três filhos da empresária, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo também ganharam presentes.

17 de fevereiro de 2026 – As sutis homenagens de Virginia para Vini Jr. na Sapucaí

Pouco antes de estrear na Marquês de Sapucaí, como rainha de bateria da Grande Rio, Virginia Fonseca fez uma chamada de vídeo com o namorado, Vini Jr., para mostrar a ele a homenagem que ela preparou: um piercing no dente com o número 7 do craque do Real Madrid.

“Vou ver. Cadê o dente? Ficou maneiro”, disse Vini. “Ficou legal vendo de perto, de longe parecia sujo (risos). Todo mundo que usa esses trens no dente, de longe parece banguela. Foi melhor não. Vão tirar mil fotos minhas e não queria parecer banguela”, respondeu Virginia.

7 de abril de 2026 – A mensagem de aniversário de Vini Jr. para Virginia

A influenciadora comemorou o aniversário de 27 anos e recebeu uma declaração pública do namorado, além de uma festa surpresa em Madri, onde está hospedada com a família. O atleta se declarou para a influenciadora com um texto nas redes sociais.

“Feliz aniversário, meu amor. Que seja um dia lindo e abençoado. Você merece as melhores coisas deste mundo. Especialmente saúde, para que possa cuidar dos seus filhos, da sua família, da sua empresa e do Vini, né, da melhor maneira que só você sabe fazer. Sucesso, sabedoria e felicidade para você seguir conquistando o mundo. Siga sendo essa pessoa única: uma mãe maravilhosa, uma empresária de alto nível e uma mulher que não mede esforços para que todos à sua volta estejam felizes. Muito obrigado pela companhia, pelos momentos e pelas risadas. Como é bom te ter por perto. Nunca perca sua essência. Te amo”.

5 de maio de 2026 – Crise às vésperas da Copa

Rumores apontavam que Vini Jr. e Virginia estavam vivendo uma crise às vésperas da Copa. No dia 2 de maio, ela foi com os amigos no show da turnê Manifesto Musical, da dupla Henrique e Juliano. Para o evento, a influenciadora apostou num look ousado, com decote. Na madrugada, os amigos mostraram a loira em cima do palco, dançando. Numa das publicações, a frase: “Era para amar, traumatizei”. O trecho é da música Traumatizei, de Henrique e Juliano, e fala sobre uma mulher que já não confia cegamente no amor.

Anteriormente, Vini havia enviado para a casa da namorada pelo menos três vasos de rosas-vermelhas. Elas foram mostradas pelo influenciador Álvaro, amigo de Virginia, que dizia estar com muita inveja naquele momento. Nos buquês estava escrito Vivi, iniciais do casal. Mas, ao contrário do que sempre fez até hoje, a influenciadora não compartilhou o mimo com os fãs.

Para tentar afastar os rumores de crise, Vini publicou um vídeo com a namorada no dia 4 de maio. Porém, horas depois decidiu apagar o registro, já que Virginia, mesmo ativa nas redes sociais, não repostou o conteúdo do jogador. A influenciadora, por sua vez, manteve a rotina. No dia 5 de maio, ela compartilhou momentos antes de sair para a apresentação de Dia das Mães da filha, Maria Flor, e publicou uma mensagem reflexiva sobre recomeços: “Mais um dia, mais uma oportunidade de recomeçar. Que não nos falte fé para acreditar…”, dizia o trecho.

6 de maio de 2026 – A justificativa de Virginia em meio a boatos de crise com Vini Jr.

Fonseca usou os Stories do Instagram para justificar seu ‘sumiço’ nas redes sociais nos últimos dias, em meio aos boatos de crise com Vini Jr. Depois de ficar quase três horas longe das redes, ela foi questionada sobre a ausência e explicou. “Simplesmente uma semana ‘toda’ dedicada a mim. Como é bom ser mãe deles”, escreveu a influenciadora.

“Gente, sumi porque estava assistindo filme com as crianças, depois as crianças foram dormir e aí fiquei no cinema assistindo filme. Esqueci de falar com vocês, desculpa! E agora irei me despedir porque acordo cedo amanhã. Tem apresentação da Maria Alice na escola, teve da Flor na segunda, e aí vai ter da Maria Alice amanhã e tem do José depois. Essa semana vai ser todinha das mães. Mas, enfim, está sendo superespecial e estou muito feliz”, disse ela, empolgada.

7 de maio de 2026 – Virginia se pronuncia após rumores de crise com Vini Jr.

A sócia da Wepink se pronunciou pela primeira vez sobre os rumores de uma suposta crise no relacionamento com Vini Jr. e negou que o namoro tenha chegado ao fim. “Continua, gente. Está tudo certo. Acompanhem aí e logo logo estarei com ele em Madri”, disse ao ser abordada em um aeroporto do Rio. Apesar de tentar acabar com os rumores, a empresária se mostrou visivelmente desconfortável ao tocar no assunto.

15 de maio de 2026 – Virgínia anuncia término com Vini Jr.

A influenciadora anunciou que seu relacionamento com o jogador Vini Jr. chegou ao fim. Por meio de seus stories no Instagram, ela escreveu que, apesar de ter se dedicado ao relacionamento, não “negocia o inegociável”.

“Ao longo da minha vida, aprendi a nunca negociar aquilo que, para mim, é inegociável. Então, quando algo deixa de fazer sentido, eu prefiro ter maturidade para encerrar com carinho do que permanecer por permanecer”, escreveu a blogueira após sete meses de namoro com o atleta.

Ao fim do post, ela reforçou o respeito e carinho pelo ex: “Peço o respeito de todos e que seja uma página virada na vida de cada um, assim como será na minha! Obrigada”, completou. Vini Jr. se calou e não fez nenhuma publicação sobre o término.

18 de maio de 2026 – Vini Jr. se pronuncia pela primeira vez sobre término com Virgínia

Três dias após o anúncio do fim do namoro, o jogador se pronunciou pela primeira vez sobre o término. Os dois ficaram juntos por pouco menos de um ano e mantinham um relacionamento à distância, entre Espanha e Brasil. “Obrigada por tudo! Foi marcante cada momento e aprendizado ao seu lado! Tudo de melhor e sucesso na sua vida! Torcendo por sua felicidade. Agradeço sempre por você ter dedicado uma parte da sua vida para mim. Fica bem”, escreveu.

19 de maio de 2026 – Virginia beija macaco e causa polêmica

Um vídeo publicado pela influenciadora em viagem a Dubai repercutiu negativamente e abriu espaço para ataques racistas contra o atacante do Real Madrid. Nas imagens, Virginia aparece em um zoológico interagindo e beijando um macaco. “Que pegada foi essa?”, diz ela.

20 de maio de 2026 – Virginia se manifesta sobre racismo sofrido por Vini Jr.

A influenciadora se manifestou sobre os ataques sofridos por Vini Jr. “Quando fui ao zoológico, só fui ver hoje (a repercussão); estou em Dubai, sete horas à frente. Quero explicar algumas coisas a vocês. Sempre fui nesse zoo. Ano passado fui lá com meus filhos, fui com meus filhos e beijamos macacos. Dessa vez fui lá e fiz a mesma coisa. Jamais na minha vida fiz algo na intenção de ofender alguém. Pelo amor de Deus, sempre estive com Vini na luta contra o racismo, sempre o apoiei e sempre continuarei. Tivemos uma relação muito linda de sete meses, jamais faria algo para humilhar ou ofender ele… Passando aqui para pedir perdão a quem se sentiu ofendido pelo meu vídeo. Entendo que o momento em que postei não foi o mais propício… Sou totalmente contra essa atitude, não imaginei que fariam essa comparação horrorosa… Vini é maravilhoso e não merece passar por isso”, disse.

31 de maio de 2026 – Virginia é hostilizada no Maracanã

No último jogo da Seleção Brasileira antes de embarcar para os Estados Unidos, onde disputaria a Copa do Mundo de 2026, Virginia foi hostilizada no Maracanã. O episódio ocorreu após o primeiro gol do Brasil contra o Panamá, marcado por Vini Jr., que motivou vaias e xingamentos contra a influenciadora.

1 de junho de 2026 – Vini Jr. e Virginia se manifestaram sobre o episódio

Após a repercussão dos xingamentos contra Virginia Fonseca no Maracanã, Vini Jr. fez um pedido aos fãs para que não ataquem a ex-namorada. Durante o jogo amistoso da Seleção Brasileira contra o Panamá, que terminou com vitória do Brasil, a influenciadora foi alvo de ofensas por torcedores logo após o gol do atacante.

“Ambiente foi mágico hoje no Maraca. Mas queria pedir, com todo o carinho, para não ofenderem a Virginia. Tivemos uma relação muito bonita e gostaria que a apoiassem, porque entre a gente está tudo bem. O respeito e o carinho seguem! Vamos juntos ao hexa”, escreveu Vini Jr. em um story no Instagram, acompanhado de uma foto de Virginia.

Já a influenciadora fez uma reflexão sobre violência psicológica e humilhação pública nas redes sociais. “A violência não é apenas física. Ela também aparece na humilhação pública. No ataque coletivo e constrangimento transformado em espetáculo”, disse ela.

9 de junho de 2026 – O detalhe que levantou rumores de reconciliação de Virginia e Vini Jr.

Uma publicação de um dos assessores de Vini Jr. reacendeu rumores de uma possível reconciliação do casal. As especulações foram criadas devido a imagens divulgadas por Felipe do Gordo, que mostram a influenciadora e o atacante do Real Madrid em local semelhante durante um jogo da NBA, nos Estados Unidos. Na época, nem a empresária nem o jogador se pronunciaram sobre as imagens.

12 de junho de 2026 – No Dia dos Namorados, Virginia recebe flores na cama

Cobrindo a Copa do Mundo pela TV Globo, Virginia recebeu uma cesta com centenas de rosas vermelhas, fazendo questão de posar com o presente na cama do hotel, no qual está hospedada em Nova York. Aumentando as especulações de um possível retorno, Vini Jr. comentou com um emoji de coração.

19 de junho de 2026 – O aceno de Vini Jr. para Virginia antes de gol do Brasil

Os dois voltaram a movimentar as redes durante o jogo do Brasil contra o Haiti. Antes de a bola rolar, o jogador foi flagrado acenando para a influenciadora, que acompanhava a partida da arquibancada do estádio na Filadélfia. O registro foi feito por Yasmin Matos, amiga de Virginia. No vídeo, Vini aparece no gramado, durante o aquecimento, procurando alguém no público e fazendo um aceno. Ao perceber que estava sendo filmada, Virginia pediu que a amiga parasse de gravar.

24 de junho de 2026 – A ‘festa’ de Virginia por gol de Vini Jr. contra Escócia na Copa

Virginia publicou um vídeo comemorando o gol de Vini Jr. contra a Escócia, na Copa do Mundo. A influenciadora, que não perdeu uma partida da seleção brasileira nos Estados Unidos, escreveu: “É papo de estourar uma tampa, não vai ter jeito”. Na publicação, ela aparece ao lado de amigos, elogiando o gol do atacante.

25 de junho de 2026 – Atitude de Vini Jr. chama atenção após Virginia receber buquê de flores

A influenciadora voltou a movimentar as redes sociais ao compartilhar uma imagem em que aparece segurando um buquê de flores. No registro, ela aparece dentro de um elevador, vestida nas cores verde e amarelo para acompanhar a partida, mas sem revelar mais detalhes sobre a origem das flores amarelas.

A publicação, porém, chamou atenção por uma interação de Vini Jr. no post anterior de Virginia, em que ela mostrou o look escolhido para a ocasião. Nos comentários, o atacante, autor de dois dos três gols da seleção brasileira na partida, deixou a mensagem “É o Brasil”, acompanhada de sete emojis de coração vermelho. O detalhe é que o comentário foi feito cerca de uma hora depois da imagem do buquê.

15 de julho de 2026 – Férias após eliminação na Copa do Mundo

Depois de ser eliminado pela Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo, Vini Jr. tirou férias em Ibiza – e acompanhado de Virginia. O episódio ganhou destaque na imprensa internacional, que definiu o comportamento “como um tapa na cara de todos os brasileiros e de todos os torcedores da seleção”.

16 de julho de 2026 – O gesto romântico de Vini Jr. antes de jantar com Virginia

Os dois voltaram a aparecer juntos nas redes sociais da influenciadora. Um vídeo publicado no Instagram mostra o atacante do Real Madrid caminhando ao lado de sua amada em direção a um jantar romântico. Embora o rosto de Vinicius não apareça, é possível vê-lo carregando o salto de Virginia, em um gesto cavalheiresco.

19 de julho de 2026 – Férias na Sardenha e retomada do namoro

Surpreendendo o total de zero pessoas, Virginia e Vini Jr. reataram assim que a Copa acabou para o Brasil. Depois de deixar Ibiza, o casal foi visto curtindo férias na Sardenha, Itália. Antes de a Espanha se consagrar campeã do Mundial sobre a Argentina, a influenciadora compartilhou uma sequência de fotos da viagem e ganhou uma declaração de amor do namorado. Após escrever “te amo” na publicação, o jogador da Seleção compartilhou uma homenagem que ela e os amigos fizeram a ele.

20 de julho de 2026 – Confirmação da reconciliação e nova aparência de Vini Jr.

O casal confirmou a volta do namoro ao trocar beijos durante o lançamento da nova academia de Virgínia. A data também marcou a primeira aparição de Vini Jr. com seu novo visual. De barba e com o maxilar marcado, o atleta parece ter feito algum tipo de procedimento estético para realçar a beleza.

22 de julho de 2026 – Virginia e Vini Jr. curtem churrasco em São Gonçalo: família reunida

A influenciadora curtiu um churrasco com amigos em São Gonçalo, cidade natal de Vinicius Júnior. Nos registros compartilhados no Instagram, ela surgiu junto ao amigo Hebert Gomes, curtindo a música do local. Antes disso, ela também compartilhou uma foto das comidas sendo preparadas em uma grelha no quintal da casa com a legenda: “Hoje é por cá”.

29 de julho de 2026 – Vini Jr. deixa de seguir 47 mulheres por causa de Virginia

Depois de reatar seu polêmico relacionamento com Virginia, o atacante teria parado de seguir 47 mulheres no Instagram. Uma suposta lista contendo o nome das “famosas” barradas começou a circular nas redes sociais na noite de terça-feira, 29 — embora não haja uma confirmação pública por parte do jogador. Os nomes excluídos por Vini Jr. incluem as atrizes Mel Maia, Paloma Bernardi e Bella Campos; a influenciadora Yasmin Brunet; e até mesmo famosas internacionais, como a modelo francesa Clara Berry.

13 de agosto de 2026 – O recado de Vini Jr. para Virginia após saída da Grande Rio

Após o anúncio de sua saída do posto de rainha de bateria da Grande Rio, Virginia recebeu o apoio de amigos e famosos. Entre os recados, estava o de Vini Jr., namorado da influenciadora. “Sempre a número 1”, escreveu o jogador do Real Madrid.

28 de agosto de 2026 – Bagunça de Virginia na mansão de Vini Jr. vira chacota na Europa

Desde que retornou à mansão de Vini Jr., acompanhada dos filhos, amigos e integrantes de sua equipe, Virginia passou a transformar a rotina na residência em conteúdo, sem muita preocupação com a exposição da intimidade do anfitrião. A movimentação, em plena temporada do atacante no Real Madrid, começou a incomodar fãs europeus.

Vídeos com funk em alto volume por volta das 23h, gente circulando pela casa e imagens de espaços íntimos, como o closet do atacante, irritaram torcedores preocupados com a agitação às vésperas dos compromissos do clube. O assunto, claro, virou piada em vários idiomas. Perfis de jornais ingleses e espanhóis noticiaram a bagunça, ajudando a discussão de fãs e torcedores.

A academia particular lotada e até os troféus do craque também entraram na polêmica. Internautas notaram mudanças na disposição dos objetos e questionaram se itens teriam sido retirados para dar espaço às crianças. Produtos de beleza e pertences espalhados pela casa renderam ainda comparações pouco elogiosas.

7 de setembro de 2026 – A ausência de Vini Jr. em festa do filho de Virginia

A ausência de Vini Jr. chamou atenção na festa de 2 anos de José Leonardo, filho de Virginia e Zé Felipe, ocorrida em Goiânia (GO). O jogador, namorado da influenciadora, não participou da comemoração, que teve como tema o Homem-Aranha e reuniu familiares e amigos do menino.

O motivo, porém, foi profissional. Ele permaneceu em Madri, na Espanha, por conta dos treinos com o Real Madrid. Apesar da ausência, a família do jogador esteve representada. Fernanda Cristina, mãe do atleta, compareceu à comemoração e participou da celebração ao lado de Virginia e dos filhos.

11 de setembro de 2026 – Mãe de Vini Jr. reage a possível neto de Virginia: ‘Agora não’

Mãe do jogador Vinicius Jr., Fernanda Cristina, 45, falou sobre a exposição que passou a enfrentar após o sucesso do filho, além da relação com Virginia — e até de um possível futuro neto. “Ainda não estou acostumada, mas aos poucos eu estou indo. Não tem jeito, todo mundo já me conhece. Ontem mesmo ainda teve uma repercussão na internet por conta da festa da WePink e, aos poucos, estou me acostumando”, afirmou. Questionada se espera que o casal tenha filhos, ela contou o conselho que deu aos dois. “Ah, daqui uns dois, três anos. Agora não”, disse, marcando presença no Rock in Rio 2026.

13 de setembro de 2026 – Virginia Fonseca e Vini Jr. fazem aparição a dois no GP da Espanha

Virginia e Vini Jr. curtiram juntos o Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1, em Madri. O casal marcou presença nos bastidores da competição e chamou a atenção ao circular pelo paddock. A influenciadora e o jogador do Real Madrid foram fotografados de mãos dadas durante a passagem pelo circuito. Para a ocasião, Virginia apostou em um look inspirado no motocross, com recortes laterais e abdômen à mostra.

Além de acompanhar a corrida, o casal também encontrou Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro da Audi, e Vini Jr. aproveitou para entregar uma camisa personalizada ao atleta. A aparição do casal no circuito Madring repercutiu em veículos espanhóis, que comentaram tanto a presença do atacante do Real Madrid quanto o visual escolhido pela influenciadora.

“A loira escolheu um look bem chamativo, certamente para ofuscar as esposas e namoradas dos pilotos, que costumam ser bem mais discretas e elegantes do que as do futebol”, escreveu uma publicação feita pelo jornal El Mundo.

17 de setembro de 2026 – Virginia e Vini Jr. dão novo passo no relacionamento

O badalado relacionamento ganhou um novo capítulo. A influenciadora ganhou uma aliança de compromisso do jogador do Real Madrid. O presente foi revelado por ela nas redes sociais, enquanto passava alguns dias em Madri, na Espanha. Em um registro do momento, Virginia exibiu o anel e celebrou a novidade com os seguidores. “Depois de um ano de namoro, veio aí a aliança, grupo”, escreveu.

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