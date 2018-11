PM troca tiros com militares e morre na Baixada Fluminense

Um policial militar (PM) morreu ao trocar tiros com militares das Forças Armadas que participam nesta quarta-feira, 14, de uma operação integrada na Baixada Fluminense. Segundo o Comando Conjunto, que coordena a operação, o policial tentou furar dois bloqueios da operação, que conta com cerco de 3.000 militares das Forças Armadas. O PM estava em trajes civis e em um carro particular e abriu fogo contra os militares por volta de 5 horas.

Ao ser baleado, o policial perdeu o controle do carro e se chocou com outro veículo, cujo motorista estava ferido na perna pela troca de tiros. De acordo com o Comando Conjunto, esse civil foi encaminhado ao Hospital da Posse. Militares encontraram no carro do PM morto uma pistola com registro da corporação e acionaram a perícia.

A operação integrada realizada em Belford Roxo abrange 18 comunidades. Os policiais e militares, com apoio de veículos blindados e aeronaves, fazem revistas, verificam denúncias, buscam remover barricadas e cumprir mandados de prisão. Foram convocados para a ação 3.000 militares, 130 policiais civis e 250 policiais militares.