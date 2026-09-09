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PM prende homem apontado como um dos principais ladrões de farmácias em São Paulo

Em três ocorrências, policiais militares prenderam criminosos e um adolescente com canetas emagrecedoras, anfetaminas, anticoncepcionais e remédios para artrite

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 set 2026, 16h43
Homem de capacete preto e blusa branca Nike, segurando uma arma prateada e uma carteira, assalta duas pessoas em um corredor de loja com prateleiras de produtos
Farmácias viraram alvo de criminosos principalmente por causa de canetas emagrecedoras  (SSP/Divulgação)
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A Polícia Militar de São Paulo prendeu o homem apontado como o principal autor de roubos a farmácias nas zonas oeste e sul da capital paulista na terça-feira, 8, na Vila Suzano. O criminoso, que era procurado pela Justiça, foi localizado em frente a uma farmácia com outros dois comparsas. Ele tentou fugir em uma motocicleta, mas foi detido pelos PMs.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), policiais militares das rondas ostensivas com apoio de motocicleta (Rocam), do 16º Batalhão, estavam pela região quando suspeitaram de três homens em frente a uma drogaria. A equipe se aproximou para abordá-los, mas dois deles subiram em uma motocicleta e fugiram, enquanto o terceiro escapou a pé. Os policiais iniciaram a perseguição para prendê-los até que os dois caíram do veículo. Um deles ficou ferido e foi socorrido a um hospital sob escolta. O outro tentou fugir a pé e, em determinado momento, sacou uma arma e atirou na direção dos policiais, que revidaram. O criminoso foi alcançado e detido. Durante toda a ocorrência, nenhum policial se feriu.

Após a abordagem, os policiais constataram que o homem era procurado pela Justiça. Conforme levantamentos de inteligência realizados pelas equipes, com apoio de imagens de câmeras de segurança e sistemas de monitoramento, ele foi reconhecido como um dos principais integrantes da quadrilha responsável por roubos a farmácias nas regiões Sul e Oeste da capital paulista. Na farmácia onde ocorreu o roubo, uma testemunha informou aos policiais que um quarto suspeito havia entrado no local, anunciado o assalto e exigido medicamentos de alto valor, principalmente canetas emagrecedoras. Ao perceber a presença dos policiais durante a abordagem dos comparsas na calçada, o criminoso fugiu e deixou os produtos para trás. Os medicamentos foram avaliados em mais de 67 mil reais.

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O ladrão foi levado ao 89º Distrito Policial, no Jardim Taboão. Segundo o boletim de ocorrência, ele ainda tentou fugir da carceragem, mas foi contido. O comparsa que se feriu durante a fuga permaneceu internado sob escolta policial. Ainda segundo dados da SSP-SP, três capacetes, um celular, uma motocicleta e uma arma de fogo foram apreendidos durante as diligências e serão periciados. O caso foi registrado como roubo e resistência. A Polícia Civil segue com as investigações para identificar e prender os demais envolvidos.

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Três bandidos são presos em outras ocorrências

No Ipiranga, policiais militares prenderam outros três apontados como ladrões de farmácias e apreenderam um adolescente de 15 anos. Durante abordagem a dois ocupantes de uma moto que circulava com a placa levantada,  os ocupantes tentaram fugir, mas não conseguiram. No momento, um criminoso de 20 anos foi preso junto ao adolescente apreendido. Com eles, foram encontrados ao menos 50 medicamentos, entre canetas emagrecedoras, anfetaminas, anticoncepcionais e remédios para artrite.

No mesmo dia, no Itaim, policiais militares foram acionados para atender a um roubo em andamento em uma farmácia. No local, dois ladrões, de 23 e 33 anos, foram surpreendidos enquanto colocavam medicamentos em uma sacola. Um deles tentou fugir, mas foi detido, enquanto o outro se entregou. Segundo uma funcionária, a dupla entrou no estabelecimento e exigiu medicamentos de alto custo, avaliados em mais de 45 mil reais. Todos os produtos foram recuperados. Um veículo utilizado pelos suspeitos também foi apreendido e, segundo a polícia, tinha registro de furto.

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