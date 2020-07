PM morre após queda de helicóptero Águia durante treinamento em São Paulo

Um policial militar morreu, nesta quinta-feira, 16, após cair de um helicóptero Águia durante um treinamento na cidade de Álvares Machado, em São Paulo. O cabo Alexandre Luís Batista, de 43 anos, foi levado em estado grave ao hospital regional de Presidente Prudente, no interior do estado, mas não resistiu.

Em nota, a Polícia Militar de São Paulo afirmou que o acidente ocorreu por volta das 10h30 desta quinta-feira. O treinamento era realizado em conjunto pelo Comando de Aviação e por policiais da Força Tática do 32º Batalhão de Polícia Militar do Interior. Ainda segundo a corporação, o cabo Alexandre Luís caiu de uma altura de cerca de oito a dez metros. “Todas as providências para apurar o caso estão sendo adotadas pela Polícia Militar, bem como as investigações aeronáuticas pelo órgão responsável”, diz a PM.

O hospital regional de Presidente Prudente disse, em nota, que o policial militar “deu entrada no pronto-socorro da unidade e recebeu todos os cuidados da equipe médica e multiprofissional. Porém, seu quadro evoluiu a óbito às 11h40”.

Em seu perfil no Twitter, o governador João Doria (PSDB) prestou solidariedade aos amigos e familiares do policial militar. “Minha solidariedade aos familiares e amigos do cabo PM Alexandre Luís, que faleceu nesta manhã após cair do helicóptero Águia, durante treinamento na região de Presidente Prudente (SP). Muito triste a notícia. Que Deus conforte o coração da família neste momento de dor”, afirmou o governador.

