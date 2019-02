PM mata suspeito na Rocinha, no Rio

Por Fábio Grellet

Rio de Janeiro – Um homem não identificado até a noite desta terça-feira foi morto durante tiroteio com a Polícia Militar, à tarde, na favela da Rocinha, em São Conrado, na zona sul do Rio. Segundo a PM, o homem integrava um grupo de suspeitos que estava no Beco 199 e fugiu ao notar a chegada de policiais que faziam ronda de rotina.

Aquele homem ficou para trás e começou a trocar tiros com a PM. Atingido no tórax, ele chegou a ser levado ao Hospital Miguel Couto, mas morreu. Com o homem foi apreendido um revólver de calibre 38. Esse é o décimo assassinato registrado nos últimos dois meses na Rocinha, comunidade ocupada por forças de segurança desde novembro passado.