A Polícia Militar realizou nesta segunda-feira, 23, uma operação na comunidade da Cidade de Deus, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. A ação tem como objetivo combater disputas territoriais e roubos de veículos na região de Jacarepaguá, que registrou 889 casos desse tipo de crime de janeiro a outubro deste ano. Os alvos incluem um homem com mandado de prisão preventiva em aberto por associação criminosa e extorsão.

A Cidade de Deus é controlada pelo Comando Vermelho (CV), que tem entrado em confronto com milicianos da região para ampliar a área de domínio. No momento, agentes do do 18º BPM (Jacarepaguá) conduzem buscas em pontos previamente identificados, visando localizar criminosos e possíveis esconderijos de materiais ilícitos. As diligências estão em andamento e ainda não há registro de prisões ou apreensões.

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No início deste mês, uma operação da PM na Cidade de Deus prendeu cinco suspeitos e deixou um morto, identificado como Rodrigo Santos, de 41 anos, conhecido como “Pará” e “Parazão”. O suspeito, que possuía 84 anotações criminais e quatro mandados de prisão em aberto, chegou a ser socorrido após o confronto, mas morreu antes de chegar no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

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Na ocasião, a corporação afirmou em nota que a ação buscava “conter o avanço territorial de grupos criminosos na região, combater roubos de veículos e recuperar automóveis roubados ou clonados utilizados em atividades ilícitas”. Foram apreendidos dois fuzis e duas pistolas, um radiotransmissor e entorpecentes.