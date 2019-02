PM é baleado durante confronto no Alemão

Um policial militar que integra a Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Fazendinha, no Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio de Janeiro, foi atingido por um tiro durante confronto com traficantes na noite de domingo. Desde o fim da última semana, a região revive uma rotina de tiroteios intensos. A bala ficou alojada no colete do soldado, que sofreu uma luxação no tórax. Ninguém foi preso na ação.

Outras ocorrências – O fim de semana foi de muitos confrontos em favelas com UPPs. De acordo com a Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), no próprio Complexo do Alemão, agentes que faziam patrulhamento no Largo do Bulufa foram alvo de bandidos por volta das 8 horas desta segunda-feira. Outras unidades do complexo enviaram reforços para o local e houve troca de tiros.

Na favela Parque Proletário, no Complexo da Penha, na Zona Norte, a troca de tiros também provocou medo entre moradores: uma equipe da UPP foi atacada por criminosos e houve confronto. Os agentes pediram reforço das unidades de Chatuba e Vila Cruzeiro, que passaram a realizar buscas pela região para localizar os autores dos disparos.

A última ocorrência aconteceu no Morro dos Macacos, na Vila Isabel, também na Zona Norte. Uma base avançada de UPP instalada em um contêiner na região do Cruzeiro e uma viatura da Polícia Militar foram baleadas.

Em nenhum dos três casos houve informações de feridos e nenhum criminoso foi preso. Segundo informações das UPPs, o policiamento foi intensificado assim como as buscas na região.

(Com Estadão Conteúdo)