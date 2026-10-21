PM de SP recebe alerta sobre evento de Flávio e Tarcísio nesta quarta-feira

A Polícia Militar de São Paulo reforçou o efetivo para impedir confrontos no evento de Flávio Bolsonaro (PL) com a participação de Tarcísio de Freitas (Republicanos), na tarde desta quarta-feira, em Guarulhos. A corporação notificou a prefeitura sobre a presença de militantes do PT no local, pela manhã.

Durante a revista, na entrada do Espaço Inter, quatro pessoas foram detidas com ovos nas mochilas.

O reforço no policiamento teve caráter preventivo, afirma a campanha de Flávio