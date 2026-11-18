Operações da Polícia Militar no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro, entraram nesta quarta-feira, 18, no terceiro dia. Os agentes apreenderam hoje drogas no Morro do Timbau. A corporação também encontrou um “possível mandado de prisão em aberto” contra um homem abordado.

Nas diligências conduzidas na terça-feira, 17, foi localizada, entre as comunidades do Timbau e da Baixa do Sapateiro, uma máquina capaz de produzir peças de fuzil. O maquinário, usado nas indústrias automobilística e metalúrgica, tem capacidade de produzir até 3 mil fuzis por ano (ou oito por dia), de acordo com a Polícia Federal. Para apreender o equipamento, foram necessários uma retroescavadeira e um caminhão-guindaste.

O material entorpecente localizado durante as operações desta quarta-feira foi identificado com o auxílio de dois cães, Gotze e Selva. O Batalhão de Ações com Cães localizou indícios que levaram à apreensão no Morro do Timbau.

Durante as ações, agentes do Batalhão Tático de Motocicletas abordaram um homem que conduzia uma motocicleta sem placa de identificação e sem capacete. Os policiais consultaram o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP) e, segundo a corporação, foi identificada a existência de um “possível mandado de prisão em aberto contra o abordado”. As ocorrências foram encaminhadas à 21ª DP (Bonsucesso).