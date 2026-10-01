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Brasil

Planos de governo dos presidenciáveis têm baixa convergência com agenda liberal, indica análise

Movimento Livres analisou projetos e comparou com suas próprias propostas

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 14h30
Seis homens, políticos brasileiros, em close-up, falando em microfones. Da esquerda para a direita: Lula de chapéu de palha e camisa vermelha, Bolsonaro de camisa branca e blazer azul, um homem de óculos e camisa azul, um homem de cabelo grisalho e camisa branca, um homem de óculos e gravata listrada, e um homem de barba rala e camisa preta com um broche amarelo
Da esquerda para a direita: Lula, Flávio Bolsonaro, Augusto Cury, Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Renan Santos (Reprodução/.)
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Os planos de governo dos seis principais presidenciáveis apresentam média de apenas 30,6% de convergência com as propostas liberais defendidas pelo movimento político Livres.

Todos os candidatos analisados apresentaram desempenho abaixo de 25% de convergência em pelo menos um dos cinco eixos da análise. Apenas Romeu Zema (Novo) superou 50% no resultado geral. Os dados são do Índice de Convergência Liberal, elaborado pela organização.

O estudo comparou os programas registrados no TSE com o Caderno de Políticas Públicas 2026 da entidade. O documento reúne 113 propostas, distribuídas em cinco áreas: Segurança Pública, Reformas do Estado, Educação, Meio Ambiente e Saúde, e Caminhos para a Prosperidade.

Zema registrou 54,8% de convergência, seguido por Ronaldo Caiado (44,3%), Flávio Bolsonaro (31,0%), Lula (20,4%), Augusto Cury (18,1%) e Renan Santos (15,1%).

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O plano de Zema registra seus maiores índices de convergência em Caminhos para a Prosperidade (73,9%), Educação (61,5%) e Reformas do Estado (58,3%). Em Segurança Pública, sua pontuação cai para 15,6%.

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A segurança é justamente a área com menos convergência entre os candidatos, com média de 31,8%.

A análise identificou, em cinco dos seis programas, propostas consideradas incompatíveis com garantias constitucionais e princípios liberais básicos do Estado de Direito, como a ampla defesa e os limites ao poder do Estado. Essas medidas foram excluídas antes da comparação com a agenda do Livres.

Ao todo, 17 propostas foram consideradas inconstitucionais. Renan Santos teve o maior número delas: nove, entre elas a criação de tribunais especializados por classe de acusado e decretos sucessivos de Estado de Defesa em áreas dominadas por facções.

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Zema teve três, incluindo a prisão preventiva obrigatória a partir da terceira prisão em flagrante. Flávio Bolsonaro também três, uma delas a castração química de condenados por crimes sexuais.

Uma proposta de Caiado foi excluída, o monitoramento de todas as conversas entre presos e advogados, número igual ao de Augusto Cury: as nomeações ao STF sem participação dos outros poderes.

O plano de Lula não teve propostas excluídas por esse filtro.

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Enquanto o programa do atual presidente alcança 53,1% de convergência em Segurança Pública, com propostas de câmeras corporais, integração de dados e enfrentamento ao feminicídio, a situação destoa drasticamente em outros eixos.

Em Reformas do Estado, registra apenas 1,4%, com 31 dos 36 temas avaliados não abordados pelo plano, configurando o maior nível de divergência entre todos os eixos analisados nos seis programas de governo.

Caiado lidera em Meio Ambiente e Saúde, com 62%, e ocupa a segunda posição nos outros quatro eixos, com empate em Reformas do Estado. O estudo identifica convergência em propostas de adaptação climática, saneamento e organização do atendimento no SUS.

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Algumas propostas não aparecem em nenhum dos seis planos, como voto facultativo, regulamentação do uso adulto de drogas, legalização de cassinos, regulamentação da prostituição e licença parental compartilhada.

“A aproximação com a nossa agenda econômica nem sempre vem acompanhada de propostas de proteção às liberdades individuais. Essas duas agendas precisam caminhar juntas para compor um programa consistente com o liberalismo”, afirma Magno Karl, cientista político e diretor executivo do Livres.

Cada medida foi classificada em convergência plena, convergência parcial, divergência ou tema não abordado. A convergência plena vale um ponto e a parcial, meio ponto. Divergências e temas ausentes recebem zero, mas são identificados separadamente.

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A soma dos pontos, dividida pelas 113 propostas e convertida em percentual, resulta no índice geral. O peso de cada área é proporcional ao número de propostas avaliadas.

A avaliação considera exclusivamente os programas escritos e não mede a capacidade de execução dos candidatos.

O Livres ressalta que não apoia candidaturas e não recomenda voto por meio do índice.

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