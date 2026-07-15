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PL volta a atacar no TSE pesquisa eleitoral que mostra Flávio Bolsonaro em desvantagem

Nova ação contra levantamento da AtlasIntel do dia 1º de julho foi protocolada nesta quarta-feira, 15, na Justiça e está nas mãos de André Mendonça

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jul 2026, 20h17 | Atualizado em 15 jul 2026, 20h26
Homem de camisa amarela e jeans, com microfone na mão direita e punho esquerdo cerrado, discursa em palco iluminado. Ao fundo, telão exibe o rosto sorridente de outro homem. Uma multidão assiste, muitos filmando com celulares.
O senador e pré-candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Vittor Sales/Divulgação pré-campanha Flávio Bolsonaro/Divulgação)
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PL volta a atacar no TSE pesquisa eleitoral que mostra Flávio Bolsonaro em desvantagem Priorizar nos meus resultados Google

O Partido Liberal ingressou nesta quinta-feira, 15, com uma nova ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) questionando uma pesquisa eleitoral feita pela AtlasIntel/Bloomberg, na qual o seu pré-candidato, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), aparece em desvantagem em relação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em nota (leia a íntegra ao final), o instituto de pesquisa disse que a ação do PL “não procede”.

A sigla pediu para que o processo fosse distribuído diretamente para o presidente do TSE, ministro Nunes Marques, que, no começo de junho, suspendeu a circulação de outra pesquisa desse mesmo instituto, que mostrava, no questionário, o áudio no qual Flávio Bolsonaro pede dinheiro a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para financiar o filme Dark Horse, que conta a história de vida do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Essa nova ação, apresentada nesta quarta, questiona a metodologia da pesquisa presidencial que a AtlasIntel publicou no dia 1º de julho. Os dados desse levantamento mostram que Lula dobrou a sua vantagem contra Flávio e teria condições de vencê-lo no segundo turno. A ação do PL afirma que o instituto cometeu erros técnicos na formação da amostragem (público que responde à pesquisa) e que, por isso, o levantamento deveria ser considerado como não registrado no TSE.

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A ação não diz expressamente que o objetivo é suspender a circulação da pesquisa. No entanto, ao pedir que a Justiça declare que o registro dela no TSE não foi feito, essa é a primeira consequência prática. Por sorteio, a ação foi distribuída para o ministro André Mendonça, que tende a decidir de forma parecida com Nunes Marques. Até a publicação desta matéria, ele não havia tomado qualquer decisão no processo.

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“A AtlasIntel afirma que todos os arquivos exigidos pela legislação eleitoral foram devidamente submetidos ao sistema PesqEle dentro do prazo previsto para o registro da pesquisa, incluindo os arquivos referentes aos bairros e municípios contemplados na amostra”, diz trecho da nota do instituto de pesquisa. As zonas opacas apontadas pela ação da sigla de Flávio Bolsonaro são, de acordo com a AtlasIntel, “um problema de natureza técnica relacionado ao próprio sistema do TSE”.

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Leia a íntegra da nota da AtlasIntel sobre a nova ação do PL

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