PL volta a atacar no TSE pesquisa eleitoral que mostra Flávio Bolsonaro em desvantagem

O Partido Liberal ingressou nesta quinta-feira, 15, com uma nova ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) questionando uma pesquisa eleitoral feita pela AtlasIntel/Bloomberg, na qual o seu pré-candidato, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), aparece em desvantagem em relação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em nota (leia a íntegra ao final), o instituto de pesquisa disse que a ação do PL “não procede”.

A sigla pediu para que o processo fosse distribuído diretamente para o presidente do TSE, ministro Nunes Marques, que, no começo de junho, suspendeu a circulação de outra pesquisa desse mesmo instituto, que mostrava, no questionário, o áudio no qual Flávio Bolsonaro pede dinheiro a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para financiar o filme Dark Horse, que conta a história de vida do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Essa nova ação, apresentada nesta quarta, questiona a metodologia da pesquisa presidencial que a AtlasIntel publicou no dia 1º de julho. Os dados desse levantamento mostram que Lula dobrou a sua vantagem contra Flávio e teria condições de vencê-lo no segundo turno. A ação do PL afirma que o instituto cometeu erros técnicos na formação da amostragem (público que responde à pesquisa) e que, por isso, o levantamento deveria ser considerado como não registrado no TSE.

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A ação não diz expressamente que o objetivo é suspender a circulação da pesquisa. No entanto, ao pedir que a Justiça declare que o registro dela no TSE não foi feito, essa é a primeira consequência prática. Por sorteio, a ação foi distribuída para o ministro André Mendonça, que tende a decidir de forma parecida com Nunes Marques. Até a publicação desta matéria, ele não havia tomado qualquer decisão no processo.

“A AtlasIntel afirma que todos os arquivos exigidos pela legislação eleitoral foram devidamente submetidos ao sistema PesqEle dentro do prazo previsto para o registro da pesquisa, incluindo os arquivos referentes aos bairros e municípios contemplados na amostra”, diz trecho da nota do instituto de pesquisa. As zonas opacas apontadas pela ação da sigla de Flávio Bolsonaro são, de acordo com a AtlasIntel, “um problema de natureza técnica relacionado ao próprio sistema do TSE”.

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Leia a íntegra da nota da AtlasIntel sobre a nova ação do PL