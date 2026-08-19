PL Mulher terá substituta de Michelle por prazo indefinido; saiba quem é

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, confirmou que a ex-secretária de Políticas para as Mulheres e secretária do PL Mulher, Ana Munhoz, seguirá na presidência da ala feminina do partido por tempo indeterminado, depois das eleições. Inicialmente, Munhoz ocupava o posto interinamente, enquanto Michelle se dedicava à campanha ao Senado pelo DF, após ter se desentendido com Flávio Bolsonaro (PL).

Valdemar, contudo, reforça que o comando do PL Mulher voltará para Michelle, assim que ela desejar.

“A Ana Munhoz foi validada pela Michelle, é da confiança dela e ficará no cargo por tempo indeterminado. Quando a Michelle quiser voltar ao posto, nos avisa. Mas, nesse momento, não dá para chamá-la de interina, já que não há perspectiva de deixar o posto. Nessa eleição, ela vai ser a interlocução com as nominatas locais e, posteriormente, segue no posto em contato com a Michelle, enquanto a ex-primeira-dama não quiser voltar ao PL Mulher”, afirma o dirigente partidário.