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PL Mulher terá substituta de Michelle por prazo indefinido; saiba quem é

Valdemar, contudo, reforça que o comando do PL Mulher voltará para Michelle, assim que ela desejar

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 ago 2026, 14h09
Quatro pessoas sorridentes em um palco com fundo rosa. Duas mulheres à esquerda, uma de blazer rosa claro com microfone e braço erguido, outra de vestido cinza. À direita, uma mulher de blusa floral azul com microfone e braço erguido, e um homem de terno escuro. Todos acenam para a plateia
Brasília/ DF 06/06/2025 - ENCONTRO NACIONAL MANDATARIAS PL - O Presidente Nacional do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, a Presidente Nacional do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, a Vice-Presidente Nacional do PL Mulher e Vereadora por Fortaleza/ CE, Priscila Costa, o 1º Vice-Presidente da Câmara dos Deputados, deputado Altineu Côrtes, e o Líder do PL na Câmara dos Deputados, deputado Sóstenes Cavalcante, a Líder da Minoria na Câmara dos Deputados, deputada Caroline de toni, durante o Encontro Nacional de Mandatárias do Partido Liberal realizado no CICB em Brasília/ DF. Foto.: Beto Barata/ PL  (Beto Barata/PL/Reprodução)
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O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, confirmou que a ex-secretária de Políticas para as Mulheres e secretária do PL Mulher, Ana Munhoz, seguirá na presidência da ala feminina do partido por tempo indeterminado, depois das eleições. Inicialmente, Munhoz ocupava o posto interinamente, enquanto Michelle se dedicava à campanha ao Senado pelo DF, após ter se desentendido com Flávio Bolsonaro (PL).

Valdemar, contudo, reforça que o comando do PL Mulher voltará para Michelle, assim que ela desejar.

“A Ana Munhoz foi validada pela Michelle, é da confiança dela e ficará no cargo por tempo indeterminado. Quando a Michelle quiser voltar ao posto, nos avisa. Mas, nesse momento, não dá para chamá-la de interina, já que não há perspectiva de deixar o posto. Nessa eleição, ela vai ser a interlocução com as nominatas locais e, posteriormente, segue no posto em contato com a Michelle, enquanto a ex-primeira-dama não quiser voltar ao PL Mulher”, afirma o dirigente partidário.

 

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