PL convoca reunião emergencial em Brasília após relatos de possível fuga de Flávio

Lideranças do PL convocaram uma reunião com integrantes do partido em Brasília nesta terça-feira, em meio aos relatos de que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) teria deixado o Brasil após a derrota para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial. O coordenador da campanha de Flávio, senador Rogério Marinho (PL-RN), está entre os participantes do encontro.

Oficialmente, a pauta da reunião é a organização da bancada do PL no Congresso para as eleições às presidências da Câmara e do Senado. Pessoas próximas à legenda, porém, afirmam que o partido já discute sua liderança diante da possibilidade de Flávio ter saído do país.

A Polícia Federal apura se o senador deixou o Brasil pela Argentina com destino aos Estados Unidos. A saída não foi confirmada. Marinho negou que Flávio tenha deixado o território brasileiro, enquanto as autoridades argentinas informaram não ter registro de entrada do parlamentar no país.

Na segunda-feira (26), Flávio afirmou ter sido intimado pela Polícia Federal a entregar seus passaportes por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O senador disse que a medida se baseava em uma declaração de seu irmão Eduardo Bolsonaro e afirmou que nunca havia pensado em sair do Brasil.

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A suspeita de uma viagem ao exterior acrescenta incerteza aos planos do PL para a reorganização após a disputa presidencial. Na noite da eleição, Flávio contestou o resultado e anunciou que pretendia questionar o pleito, vencido por Lula.