Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas em casa por 35,90
Brasil

Pix, deepfake e campanha: caso de Raquel Lyra expõe novos desafios das eleições de 2026

Governadora de Pernambuco registrou B.O. após vídeo feito com inteligência artificial simular sua imagem e voz para pedir transferências

Por Laísa Dall'Agnol Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 ago 2026, 13h59
Continua após publicidade
Pix, deepfake e campanha: caso de Raquel Lyra expõe novos desafios das eleições de 2026 Priorizar nos meus resultados Google

O caso envolvendo o uso de deep fakes contra a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), ilustra um dos desafios que devem marcar a campanha eleitoral de 2026: o uso de tecnologia para criar situações capazes de prejudicar candidaturas. Lyra registrou um boletim de ocorrência depois de receber diversos Pix — cuja origem teria sido um vídeo seu, feito por inteligência artificial, e no qual um deepfake da governadora pede diante de uma plateia doações de dinheiro via pix.

O episódio foi analisado pela apresentadora Laísa Dall’Agnol e pelo professor de Direito do Mackenzie Flávio de Leão Bastos durante o programa Ponto de Vista, de VEJA, nesta segunda-feira, 10.

Para Bastos, o episódio reúne dois temas relevantes da legislação eleitoral: o uso de inteligência artificial e as regras para doações de campanha. Segundo o professor, transferências feitas artificialmente por adversários poderiam ser utilizadas posteriormente para questionar a regularidade de uma candidatura, sob a alegação de recebimento ilícito de recursos e eventual abuso de poder econômico.

Siga
Continua após a publicidade

O especialista considerou cabível a decisão de Raquel Lyra de registrar boletins de ocorrência. De acordo com Bastos, diante de uma acusação de irregularidade, cabe à candidatura demonstrar que sua campanha é lícita e que eventual utilização de inteligência artificial ocorreu de maneira regular. Ele destacou ainda que situações desse tipo mostram como a tecnologia cria novos desafios para a Justiça Eleitoral, responsável constitucionalmente por preservar a lisura do processo eleitoral.

O tema ganha relevância com a proximidade do início oficial da propaganda eleitoral. No Ponto de Vista, Bastos lembrou que o prazo das convenções partidárias terminou em 5 de agosto e que o registro das candidaturas deve ser feito até 15 de agosto. A partir de 16 de agosto, começa oficialmente a propaganda eleitoral, quando candidatos poderão dar início aos atos públicos de campanha dentro das regras estabelecidas pela legislação.

Continua após a publicidade

Inteligência Artificial nas campanhas

Um dos principais cuidados apontados pelo professor é justamente o uso da inteligência artificial. Segundo Bastos, a eleição de 2026 será um primeiro grande teste para esse tipo de tecnologia. A regulamentação determina que conteúdos de propaganda produzidos por processos sintéticos de inteligência artificial sejam identificados de forma clara, destacada e acessível. Em imagens, por exemplo, deve haver indicação da utilização da tecnologia; em áudios, o aviso deve aparecer logo no início.

Bastos ressaltou, porém, que a possibilidade de utilizar inteligência artificial não significa autorização para produzir qualquer tipo de conteúdo. O professor alertou para a proibição do uso da tecnologia para criar falsificações, ofender ou denegrir adversários, substituir mensagens autênticas ou modificar conteúdos de maneira irregular. As restrições alcançam candidaturas, partidos, federações e coligações.

Propaganda antecipada

Outro ponto destacado na entrevista foi a propaganda antecipada. Antes de 16 de agosto, pedidos explícitos de voto são vedados, segundo Bastos. Eventuais denúncias podem ser levadas à Justiça Eleitoral pelo Ministério Público Eleitoral, partidos ou candidatos. Se a irregularidade for comprovada, podem ocorrer sanções eleitorais, incluindo multa e consequências sobre o registro da candidatura. O professor lembrou ainda que irregularidades comprovadas podem alcançar candidatos já eleitos, com possibilidade de cassação do mandato.

Continua após a publicidade

Ao relacionar o episódio de Pernambuco às novas ferramentas digitais, Bastos afirmou que os desafios não se limitam à inteligência artificial. O caso dos Pix, segundo ele, mostra como recursos tecnológicos podem ser utilizados para criar situações com potencial de provocar questionamentos sobre uma candidatura. Para o professor, a Justiça Eleitoral terá de enfrentar essas novas formas de manipulação durante uma campanha em que tecnologia e disputa política estarão cada vez mais próximas.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
Campanha Eleitoral
Eleições
Eleições 2026
Eleições estaduais de 2026
Inteligencia Artificial
Maquiavel
Ponto de Vista
Raquel Lyra
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).