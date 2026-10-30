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Brasil

Pivô de polêmica na eleição, Meta faturou em 2026 quase a soma das quatro eleições anteriores

Dona de Facebook e Instagram supera R$ 350 milhões em contratos com campanhas eleitorais em 2026, segundo dados do TSE

Por Bruno Caniato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 out 2026, 15h35
Tela de smartphone exibindo ícones de aplicativos de redes sociais e comunicação, incluindo WhatsApp, Instagram, Facebook, Skype, Viber e Twitter, em um fundo preto pontilhado
Meta, empresa controladora de Facebook, Instagram e WhatsApp, faturou R$ 352 milhões em vendas de anúncios para campanhas eleitorais em 2026 (alexsl/Getty Images)
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Pivô de polêmica na eleição, Meta faturou em 2026 quase a soma das quatro eleições anteriores Priorize VEJA no Google

Maior prestadora de serviços para as campanhas partidárias, a Meta teve faturamento recorde de mais de 352 milhões de reais em publicidade para candidatos durante as eleições de 2026. Em um único ano eleitoral, a gigante americana quase igualou a receita dos quatro pleitos anteriores, que somou 392 milhões de reais entre 2016 e 2024.

Controladora do Facebook, Instagram e WhatsApp, a Meta teve um salto de 75% na receita com campanhas em relação às eleições de 2024. Os dados foram levantados por VEJA junto à base de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — o valor real pode ser ainda maior, já que as prestações de contas pelos partidos seguem em andamento até meados de novembro.

Esta foi a terceira eleição consecutiva em que a gigante fundada por Mark Zuckerberg figurou como a maior fornecedora de serviços para os partidos e candidatos. Desde 2018, quando começou a vender publicidade eleitoral no Brasil, a receita da Meta já supera 744 milhões de reais.

Plataforma foi pivô de controvérsias eleitorais e entrou na mira da Justiça

Ao longo da campanha de 2026, a Meta protagonizou uma série de embates com os principais partidos brasileiros, particularmente em relação à disputa presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro. As polêmicas geraram uma enxurrada de processos contra a empresa tanto na Justiça Eleitoral quanto na Justiça comum.

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Uma das principais reclamações contra a big tech refere-se ao favorecimento dos conteúdos eleitorais de Flávio Bolsonaro em detrimento do material veiculado pela campanha de Lula. Entre as acusações do PT, estão a remoção aparentemente sem critério de perfis e publicações em apoio ao petista e a diferença no tratamento dos candidatos pela Meta IA, a inteligência artificial da plataforma — testes realizados por usuários e especialistas revelaram que o sistema podia ser usado para gerar imagens e vídeos favoráveis ao candidato do PL, mas negava solicitações da mesma natureza quando se tratava do atual presidente.

Pressionada pelo TSE pelas falhas na isonomia, a Meta afirmou ter adotado medidas para igualar o tratamento de seus algoritmos em relação a ambos os candidatos, ação que implementou apenas na reta final do segundo turno. A empresa, no entanto, negou que tenha agido deliberadamente para prejudicar ou favorecer candidaturas e alegou que os problemas foram causados por erros no sistema.

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As polêmicas que rondam a Meta perduram, inclusive, após o fim das eleições. Na última quinta-feira, 29, a Justiça do Trabalho de São Paulo deu prazo de 24h à empresa para que removesse publicações no Instagram, veiculadas por apoiadores de Flávio Bolsonaro, incentivando a demissão ou não-contratação de funcionários que houvessem declarado voto em Lula — o que fere a legislação trabalhista.

O prazo dado pela Justiça se encerra às 20h desta sexta-feira, 30. Até a publicação desta reportagem, das quatorze publicações citadas na decisão judicial, doze seguiam no ar.

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