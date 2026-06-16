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Pistola apreendida é de Bolsonaro, disse agente do GSI durante abordagem policial

Caso envolvendo apreensão de uma Glock com segurança do ex-presidente foi encaminhado pela Polícia Civil do DF ao Supremo

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 12h38
Brasília (DF), 26/03/2025 - Ex-presidente Jair Bolsonaro durante declaração a imprensa após virar Réu no STF. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Bolsonaro tem prazo de um dia para explicar a posse da arma (Lula Marques/Agência Brasil)
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O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou nesta terça-feira, 16, que o ex-presidente Jair Bolsonaro explique, por meio de sua defesa, os motivos para manter arma de fogo em sua casa. O revólver é uma pistola Glock, de 9 mm, com 30 munições intactas. A arma foi encontrada durante uma blitz da Polícia Civil do Distrito Federal (PC-DF) com um agente da segurança do ex-presidente, que afirmou que o armamento estava com pane e ia para o conserto.

De acordo com o boletim de ocorrência, o flagrante ocorreu às 23h30 desta segunda-feira, 15. Estácio Leite da Silva Filho, sargento das Forças Armadas, integrante do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), da Presidência da República, “ostenta porte de arma em razão da função pública exercida, de modo a ser legítimo a portar armas de fogo. “Ocorre que, por exigência administrativa, é necessário o acompanhamento do respectivo Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF), cuja ausência do respectivo documento não constitui ilícito com contornos criminais. No caso, Estácio estava em poder do artefato bélico para realizar um reparo no percussor, sem que acompanhasse o respectivo Craf, o que atrai a irregularidade de conduta e sequente apreensão do artefato”, diz trecho do boletim de ocorrência encaminhado ao Supremo.

Um dos policiais envolvidos na ocorrência afirmou que o segurança do GSI disse que a pistola “pertencia ao ex-presidente” Bolsonaro. “Perguntei sobre o registro da arma encontrada, e o condutor afirmou que constava em sua funcional. Ao verificar o documento, percebi que não havia nenhum registro de arma. Indaguei novamente, e ele declarou que a pistola pertencia ao ex-presidente Jair Bolsonaro e que a arma ficava dentro do veiculo. Que não estava com o registro da arma”, registrou na ocorrência.

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O que diz Estácio Leite da Silva Filho

Em depoimento, Estácio Filho afirmou que, na data dos fatos, por volta das 22h30, estava saindo do serviço realizado na residência oficial do Presidente da República, quando transitava nas proximidades do Tagua Park, no Pistão Norte. Informa que foi abordado por uma equipe da Polícia Militar do Distrito Federal durante fiscalização relacionada à Lei Seca, ocasião em que lhe foi determinado que encostasse o veículo. Acrescenta que, durante a abordagem, os policiais localizaram uma pistola no interior do automóvel.

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Esclarece que informou imediatamente que o armamento pertencia ao Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, identificou-se como sargento do GSI da Presidência da República e apresentou a documentação referente ao porte de arma institucional. Afirma, ainda, que o armamento lhe foi entregue em razão da constatação de uma pane, a qual, segundo informa, aparentava ser de fácil solução. Relata que retirou o armamento no dia 15 de junho com a finalidade de realizar o reparo do percussor, esclarecendo que, após a conclusão do serviço, a arma seria devolvida na data de 16 de junho. Por fim, relata que foi conduzido à 21ª Delegacia de Polícia, onde comparece para prestar esclarecimentos acerca dos fatos

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Estatuto do Desarmamento
Jair Bolsonaro
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