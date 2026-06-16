Pistola apreendida é de Bolsonaro, disse agente do GSI durante abordagem policial

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou nesta terça-feira, 16, que o ex-presidente Jair Bolsonaro explique, por meio de sua defesa, os motivos para manter arma de fogo em sua casa. O revólver é uma pistola Glock, de 9 mm, com 30 munições intactas. A arma foi encontrada durante uma blitz da Polícia Civil do Distrito Federal (PC-DF) com um agente da segurança do ex-presidente, que afirmou que o armamento estava com pane e ia para o conserto.

De acordo com o boletim de ocorrência, o flagrante ocorreu às 23h30 desta segunda-feira, 15. Estácio Leite da Silva Filho, sargento das Forças Armadas, integrante do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), da Presidência da República, “ostenta porte de arma em razão da função pública exercida, de modo a ser legítimo a portar armas de fogo. “Ocorre que, por exigência administrativa, é necessário o acompanhamento do respectivo Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF), cuja ausência do respectivo documento não constitui ilícito com contornos criminais. No caso, Estácio estava em poder do artefato bélico para realizar um reparo no percussor, sem que acompanhasse o respectivo Craf, o que atrai a irregularidade de conduta e sequente apreensão do artefato”, diz trecho do boletim de ocorrência encaminhado ao Supremo.

Um dos policiais envolvidos na ocorrência afirmou que o segurança do GSI disse que a pistola “pertencia ao ex-presidente” Bolsonaro. “Perguntei sobre o registro da arma encontrada, e o condutor afirmou que constava em sua funcional. Ao verificar o documento, percebi que não havia nenhum registro de arma. Indaguei novamente, e ele declarou que a pistola pertencia ao ex-presidente Jair Bolsonaro e que a arma ficava dentro do veiculo. Que não estava com o registro da arma”, registrou na ocorrência.