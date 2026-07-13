PIS/Pasep para nascidos em setembro e outubro cai na quarta (15): saiba quem recebe

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Trabalhadores nascidos em setembro e outubro podem sacar nova parcela do PIS/Pasep a partir de 15 de julho. Entenda os critérios de elegibilidade para o ano-base 2024, descubra o valor do seu benefício – que pode chegar a R$ 1.621 – e saiba como consultar o pagamento via apps ou portal Gov.br. Não perca os detalhes essenciais!

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Os trabalhadores nascidos em setembro e outubro poderão receber, a partir desta quarta-feira, 15 de julho, uma nova parcela do abono salarial PIS/Pasep. O pagamento faz parte do calendário de 2026 e tem como referência os vínculos empregatícios registrados durante o ano-base de 2024. O assunto está em alta no Google Trends nesta segunda, 13.

O cronograma foi organizado de acordo com o mês de nascimento do beneficiário. Para os aniversariantes de setembro e outubro, a liberação está prevista para o dia 15 de julho. Depois deles, restará apenas o grupo formado pelos nascidos em novembro e dezembro, cujo pagamento será aberto em agosto. Os recursos poderão ser retirados até o fim do calendário bancário de 2026.

O abono salarial é destinado a trabalhadores da iniciativa privada inscritos no Programa de Integração Social (PIS) e a servidores públicos vinculados ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). A Caixa Econômica Federal é responsável pelo pagamento do PIS, enquanto o Banco do Brasil administra os depósitos do Pasep.

Quem tem direito ao PIS/Pasep em 2026?

Para receber o benefício neste ano, o trabalhador precisa ter recebido remuneração média mensal de até R$ 2.766 durante 2024. Também é necessário ter exercido atividade remunerada por pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, para um empregador que contribua para o PIS ou para o Pasep.

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O beneficiário ainda deve estar inscrito no PIS/Pasep ou no Cadastro Nacional de Informações Sociais há, no mínimo, cinco anos. Além disso, os dados do vínculo empregatício precisam ter sido informados corretamente pelo empregador no eSocial dentro do prazo estabelecido pelo governo.

O simples fato de ter nascido em setembro ou outubro, portanto, não garante o pagamento. É necessário cumprir todos os critérios de elegibilidade relativos ao ano-base de 2024.

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Qual é o valor do benefício?

O valor varia conforme a quantidade de meses trabalhados em 2024. Quem esteve empregado durante os doze meses do ano-base recebe o equivalente ao salário mínimo vigente em 2026, fixado em R$ 1.621. Para períodos menores, o pagamento é proporcional, partindo de R$ 136 para quem trabalhou apenas um mês.

Veja os valores:

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1 mês trabalhado: R$ 136;

2 meses: R$ 271;

3 meses: R$ 406;

4 meses: R$ 541;

5 meses: R$ 675;

6 meses: R$ 811;

7 meses: R$ 946;

8 meses: R$ 1.081;

9 meses: R$ 1.216;

10 meses: R$ 1.351;

11 meses: R$ 1.486;

12 meses: R$ 1.621.

Como consultar o PIS/Pasep?

A consulta pode ser feita pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo Portal Gov.br. Nessas plataformas, o trabalhador consegue verificar se foi considerado habilitado, o valor previsto, a instituição responsável pelo pagamento e a data de liberação. Dúvidas também podem ser esclarecidas pelo telefone 158, do Ministério do Trabalho e Emprego.

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No caso do PIS, a Caixa poderá depositar o dinheiro automaticamente em conta corrente, poupança ou conta digital. Também poderá ser aberta uma Poupança Social Digital, movimentada pelo aplicativo Caixa Tem. O Pasep é pago pelo Banco do Brasil aos servidores públicos habilitados.