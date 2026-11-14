Pior da semana: O recuo da Globo diante do romance gay em ‘Quem Ama Cuida’

O Globo perdeu uma boa oportunidade de mostrar que a representatividade não precisa parar na hora do beijo, na última terça-feira, 10. Bastante aguardada pelo público, a primeira noite de sexo de Mau Mau (João Victor Gonçalves) e Felipe (Pietro Antonelli), em Quem Ama Cuida, terminou em frustração. Em um gesto que lembra a televisão mais conservadora, as luzes se apagaram exatamente no momento em que os dois se preparavam para ir além. Na sequência, porém, a novela mostrou um pouco mais da intimidade de Adriana (Letícia Colin) e Pedro (Chay Suede), sem recorrer aos mesmos cortes.

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Para além da decepção dos fãs, ficou uma questão incômoda: por que a intimidade de um casal gay ainda exige cuidados que não se aplicam aos heterossexuais? O problema não está em exigir cenas de sexo explícitas, mas depois de investir tanto na construção de um romance e conquistar uma torcida para “Malipe”, a Globo errou ao recuar e optar por não mostrar uma relação como tantas outras. É um passo para trás em uma trama que tinha a chance de tratar o amor entre dois homens com a naturalidade que tanto se espera de uma novela em horário nobre.

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