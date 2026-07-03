Piloto e pesquisadora alemã morrem em queda de avião em Campo Grande

O piloto Henrique Martin de Carvalho e a pesquisadora alemã Lydia Theresia Möcklinghoff morreram na manhã desta sexta-feira, 3, após a queda de uma aeronave de pequeno porte nas proximidades do Aeródromo Santa Maria, na saída para Três Lagoas, em Campo Grande (MS).

Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp), equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para uma área de difícil acesso e localizaram os dois ocupantes da aeronave já sem vida.

Em nota, a secretaria informou que a Polícia Civil realizou os primeiros procedimentos no local e que a investigação ficará a cargo do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), por meio do recém-criado Núcleo de Operações Aéreas. A Perícia Criminal também participa dos trabalhos.

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As circunstâncias da queda ainda são desconhecidas. A investigação técnica sobre o acidente será conduzida pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão da Força Aérea Brasileira responsável por apurar acidentes na aviação civil e emitir recomendações para evitar novas ocorrências.

Em nota, a Sejusp manifestou pesar pelas mortes e afirmou que novas informações serão divulgadas à medida que forem oficialmente confirmadas pelas autoridades responsáveis pela investigação.

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Lydia Theresia Möcklinghoff era pesquisadora alemã e dedicava-se ao estudo das abelhas sem ferrão e da biodiversidade do Pantanal. Seu trabalho era reconhecido internacionalmente e resultou em livros e projetos de pesquisa desenvolvidos no Brasil.