Piloto de 43 anos morre após queda de helicóptero em fazenda em Minas Gerais

O piloto do helicóptero que caiu em Passos, em Minas Gerais, morreu na tarde de sábado, 7, informou o diretor técnico do hospital Santa Casa de Passos, José Ronaldo Alves. O corpo de Rafael Grossi Teixeira, de 43 anos, deve ser transferido para o Rio de Janeiro e passará por análise do Instituto Médico Legal (IML). Os outros quatro passageiros estão internados com quadro estável.

Helicóptero com cinco pessoas cai em região rural de MG; vítimas são resgatadas com vida https://t.co/aNfpGeBlG8 — Por Dentro de Minas (@pordentrodemg) November 8, 2026

Três dos sobreviventes são monitorados na enfermaria, sem ferimentos graves, enquanto o outro está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) devido a fraturas e trauma torácico. Não há, até o momento, qualquer diagnóstico de instabilidade clínica. Há expectativa de que sejam transferidos para Belo Horizonte, onde moram e continuarão em tratamento em hospitais particulares.

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O helicóptero caiu no sábado, por volta de 13h30, na Fazenda Tiodoro, onde acontecia um casamento. Dois homens, de 60 e 39 anos, e duas mulheres, de 31 e 26, estavam a bordo, além do piloto. Eles haviam partido de Belo Horizonte para o evento. Após o acidente, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionado, ao passo que a Polícia Civil de Minas Gerais requisitou perícia oficial.