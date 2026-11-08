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Piloto de 43 anos morre após queda de helicóptero em fazenda em Minas Gerais

Corpo de Rafael Grossi Teixeira passará por análise do IML; outros quatro passageiros estão internados com quadro estável

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 nov 2026, 13h56 | Atualizado em 8 nov 2026, 13h57
Veículo preto destruído, com partes retorcidas, caído em um campo de milho jovem ao lado de uma cerca de madeira e arame. O céu está nublado e árvores densas aparecem ao fundo
Destroços do helicóptero que caiu em Passos, em Minas Gerais. 07/11/2026 (Redes sociais/Reprodução)
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Piloto de 43 anos morre após queda de helicóptero em fazenda em Minas Gerais Priorize VEJA no Google

O piloto do helicóptero que caiu em Passos, em Minas Gerais, morreu na tarde de sábado, 7, informou o diretor técnico do hospital Santa Casa de Passos, José Ronaldo Alves. O corpo de Rafael Grossi Teixeira, de 43 anos, deve ser transferido para o Rio de Janeiro e passará por análise do Instituto Médico Legal (IML). Os outros quatro passageiros estão internados com quadro estável.

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Três dos sobreviventes são monitorados na enfermaria, sem ferimentos graves, enquanto o outro está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) devido a fraturas e trauma torácico. Não há, até o momento, qualquer diagnóstico de instabilidade clínica. Há expectativa de que sejam transferidos para Belo Horizonte, onde moram e continuarão em tratamento em hospitais particulares.

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O helicóptero caiu no sábado, por volta de 13h30, na Fazenda Tiodoro, onde acontecia um casamento. Dois homens, de 60 e 39 anos, e duas mulheres, de 31 e 26, estavam a bordo, além do piloto. Eles haviam partido de Belo Horizonte para o evento. Após o acidente, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionado, ao passo que a Polícia Civil de Minas Gerais requisitou perícia oficial.

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