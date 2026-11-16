O astronauta Victor Glover, piloto da Artemis II, a missão da NASA que levou astronautas ao redor da Lua em abril, algo que não acontecia desde 1972, desembarca no Brasil pela primeira vez em dezembro.

Piloto de testes e capitão da Marinha dos Estados Unidos, Glover também esteve na Estação Espacial Internacional com a missão SpaceX Crew-1.

Convidado pela Associação Brasileira da Indústria Química, ele fará a palestra magna do QMeet, encontro anual do setor. O evento sobre o futuro da indústria química e o papel da inovação acontecerá em 3 de dezembro, na Sala São Paulo.