Pier Mauá abre temporada de cruzeiros com expectativa de injetar R$ 246 milhões no Rio

A abertura oficial da temporada de cruzeiros 2026-2027 no Pier Mauá começa nesta quinta-feira (29), com a chegada dos navios Seabourne Ventura e Buenavista, às 7h e 8h, respectivamente. Até abril, estão previstas 111 escalas de 29 navios diferentes que trarão mais de 323 000 passageiros à capital fluminense.

O intenso fluxo marítimo terá a participação de estreias mundiais e o retorno de navios clássicos após anos de ausência. A movimentação deve injetar mais de 246 milhões de reais na economia carioca, impulsionando setores como comércio, turismo e entretenimento, com destaque especial para o período do Carnaval, quando o terminal de passageiros terá três dias com três navios atracados simultaneamente e dois dias com duas embarcações.

A embarcação com maior frequência (38) será a Buenavista — da nova armadora espanhola Corazul Cruceros, que debuta no Brasil —, seguida pela MSC Splendida (16 escalas), MSC Musica (13 escalas) e Costa Serena (11 escalas).

O Pier Mauá conquistou três prêmios de destaque no setor de turismo em 2026, sendo eleito o Melhor Porto de Embarque e Melhor Escala da Temporada Brasileira, pelo Krooze Awards, e venceu pela quarta vez o World Cruise Awards na categoria Melhor Terminal de Cruzeiros da América Latina. Além da relevância com reconhecimentos internacionais, o local ocupa uma posição de destaque devido à programação cultural diversificada e gastronomia em seus armazéns durante todo o ano.