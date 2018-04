Pichadores do Pátio do Colégio, em SP, são multados em R$ 10 mil

Dois dos envolvidos na pichação da fachada do Pátio do Colégio, no Centro Histórico de São Paulo, na última semana, foram multados em R$ 10 mil cada um. A dupla foi ouvida pela Polícia Civil de São Paulo na quinta-feira. Um terceiro suspeito já foi identificado, mas ainda é procurado pela polícia.

O casal João Luis Prado Simões França, de 33 anos, e Isabela Tellerman Viana, de 23, confessou a participação no crime. Junto com um terceiro suspeito, eles picharam a frase “Olhai por nóis” (sic) na fachada do monumento paulistano.

O homem, conhecido como M.I.A (“Massive Ilegal Arts”, Artes Ilegais de Massa em tradução livre), é considerado o líder do grupo pela polícia e confessou ter participado de outras pichações a pontos importantes da cidade, como Monumento às Bandeiras e estátua do Borba Gato, em 2016, e muro do Estádio do Morumbi, em 2017.

A limpeza da fachada começou na segunda-feira. Mais de 100 voluntários participam do processo de recuperação, que deve se estender até sexta-feira. O mutirão é organizado em turnos, das 7h às 12h e das 12h às 17h, e todo o material utilizado nas atividades foi cedido ou doado.