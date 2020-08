PGR: Witzel usou dinheiro desviado da Saúde para pagar despesas pessoais

Na quebra de sigilo bancário autorizada pela Justiça, os procuradores detectaram que Witzel recebeu 74 mil reais diretamente do escritório de advocacia de sua mulher, a primeira-dama Helena Witzel. O escritório, por sua vez, recebeu 554 mil reais de quatro empresas suspeitas entre agosto de 2019 e maio de 2020.

Dois dos pagamentos foram considerados suspeitos pelos investigadores. Um deles foi repassado ao escritório de Helena pela empresa Quali Clínicas Gestão e Serviços de Saúde, no valor de 15 mil reais, em 8 de outubro do ano passado. Dois dias depois, a quantia foi depositada na conta pessoal do governador afastado, cuja mulher figura como dependente nesta conta. O segundo pagamento, também no valor de 15 mil reais, foi feito pela empresa Cootrab Cooperativa Central de Trabalho em 13 de agosto daquele ano. No mesmo dia, houve transferência para a conta pessoal Witzel e Helena.