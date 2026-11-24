A Procuradoria-Geral da República (PGR) defendeu o arquivamento de uma investigação sobre um suposto caixa dois na campanha a governador do hoje deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ), em 2024.

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, destacou que os fatos prescreveram no mês passado. Isso porque o prazo para punir a falsidade ideológica eleitoral é de 12 anos.

Gonet solicitou a declaração de extinção da punibilidade — ou seja, o fim da possibilidade de punir — de Lindbergh e o arquivamento do caso. Além disso, considerou que o caso não deveria ter retornado ao STF, já que a suspeita não tem relação com o mandato parlamentar (na época, Lindbergh era senador).

A decisão será do relator, ministro Luiz Fux.

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A suspeita é de uma doação não declarada de 3 milhões de reais, feita pelo empresário Miguel Iskin, que era presidente da Oscar Iskin e foi investigado na Operação Lava Jato.

O relato foi feito na delação premiada de Marco Antônio Guimarães Duarte de Almeida, que atuou como diretor comercial da Oscar Iskin. O acordo foi homologado pelo STF.

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Entretanto, Lindbergh e o próprio Iskin negam que isso tenha ocorrido.

Uma análise da PF na prestação de contas do candidato não encontrou indícios de caixa dois ou do uso de valores de origem ilícita. A avaliação, no entanto, foi preliminar e não envolveu uma “análise mais detida acerca do eventual emprego de documentos contábeis material ou ideologicamente falsos”.

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A prescrição ocorreu em meio a idas e vindas da investigação no STF, devido às mudanças nas regras do foro privilegiado. A investigação foi enviada para a Justiça Eleitoral, mas voltou à Corte no ano passado.