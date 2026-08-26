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PGR vai decidir se pede federalização do caso Mari Ferrer

Instituto Pró-Vítima acionou a Procuradoria-Geral da República contra retomada do processo na Justiça de Santa Catarina

Por Rayssa Motta Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 ago 2026, 14h30
Duas mulheres sorridentes posam em frente ao prédio espelhado da Procuradoria-Geral da República, com céu azul e nuvens refletidos. A mulher à esquerda veste blazer preto e colar dourado, a da direita usa casaco vinho sobre roupa clara e segura uma bolsa pequena
Instituto pede que caso Mariana Ferrer seja federalizado. (Instituto Pró-VÍtima/.)
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O Instituto Pró-Vítima pediu à Procuradoria-Geral da República (PGR) a federalização do caso Mariana Ferrer. Em junho, o Supremo Tribunal Federal (STF) anulou a absolvição do empresário André de Camargo Aranha por estupro e mandou reabrir o processo na primeira instância. A associação pleiteia o remanejamento da ação do Tribunal de Santa Catarina para a Justiça Federal sob o argumento de evitar novos constrangimentos à ex-influenciadora.

Caberá ao procurador-geral da República Paulo Gonet avaliar se há ou não elementos para acionar o Superior Tribunal de Justiça (STJ). Segundo o instituto, há espaço para lançar mão do chamado “incidente de deslocamento de competência”, previsto na Constituição para situações de grave violação de direitos humanos.

A promotora de Justiça Celeste Leite dos Santos, do Ministério Público de São Paulo, que dirige o Instituto Pró-Vítima, afirma a VEJA que as instituições locais não estão preparadas para lidar com o caso. “As violações as quais Mariana Ferrer foi submetida nos últimos anos não foram corrigidas pelas instâncias locais. Tanto é verdade que foram necessários mais de seis anos de trabalho contra as decisões judiciais, incluindo a intervenção do STF e o Pró-Vítima indo até a ONU, para que houvesse, em algum momento, o reconhecimento da nulidade e da grave violação aos direitos da vítima”, defende.

Não há prazo para o procurador-geral analisar a representação. Uma nova audiência do processo está marcada para setembro. O processo será retomado do início porque, na avaliação do STF, Mariana foi submetida a humilhações e ofensas pelo Judiciário, o que tornou nulas todas as provas e decisões.

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Procuradoria-Geral da República (PGR)
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