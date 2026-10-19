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Brasil

PGR se posiciona contra investigação de André Mendonça por abuso de autoridade

Paulo Gonet afirmou que relatórios de inteligência da PF utilizados por Moraes não têm valor de prova

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 out 2026, 19h03 | Atualizado em 19 out 2026, 19h29
Homem de meia-idade, cabelos grisalhos e óculos, veste terno escuro, camisa branca e gravata azul pontilhada, com uma toga preta sobre os ombros. Ele está sentado em uma cadeira de couro marrom, com expressão séria, em um ambiente formal com paredes de mármore claro e detalhes arquitetônicos
O procurador-geral da República, Paulo Gonet  (Rosinei Coutinho/STF)
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A PGR afirmou ao STF que um conjunto de relatórios de inteligência da PF não é suficiente para concluir que o ministro André Mendonça cometeu abuso de autoridade na condução das investigações sobre o Banco Master e fraudes no INSS.

Os relatórios foram enviados ao presidente do STF, Edson Fachin, pelo ministro Alexandre de Moraes, que considerou que houve abuso de autoridade, além de improbidade administrativa e crime de responsabilidade.

Entretanto, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e outros três integrantes do órgão consideraram que os documentos não têm valor de prova.

“Os próprios relatórios contêm advertência de que não possuem valor probatório, não sendo peça de instrução; não podem ser considerados

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provas ilícitas, até porque provas não são. Reduzem-se a hipóteses de cenários concebidos a partir dos fatos registrados”, diz a manifestação.

Por isso, Gonet e seus auxiliares concluíram que “a representação, contudo, não parece demonstrar que a conduta possa ser reconduzida a ato punido por algum tipo da Lei n. 13. 869/2019, a Lei de Abuso de Autoridade”.

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Eles ressaltaram, no entanto, que a palavra final será do plenário do STF, a quem cabe decidir sobre a abertura de investigação sobre ministros.

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