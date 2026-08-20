PGR quer que investigação contra filho de Lula saia da relatoria de André Mendonça no STF

A PGR apresentou um parecer para que as investigações que envolvem o empresário Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, em casos de tráfico de influência no governo do pai dele, o presidente Lula, deixem o gabinete do ministro André Mendonça, no STF.

O argumento da procuradoria é de que as provas reunidas pela Polícia Federal sobre os atos de Lulinha e da lobista Roberta Luchsinger não envolvem figuras com foro privilegiado.

O caso em questão trata de movimentos de Roberta junto ao chefe de gabinete do presidente Lula, o petista Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola, e junto ao Ministério da Saúde para formalizar um negócio de mais de 600 milhões de reais com o governo.

Para a PGR, as provas colhidas até o momento não justificam que o caso siga com Mendonça no STF. O pedido foi divulgado pela Folha e confirmado pelo Radar com fontes da investigação.

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