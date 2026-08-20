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Brasil

PGR quer que investigação contra filho de Lula saia da relatoria de André Mendonça no STF

Investigação envolve indícios de tráfico de influência de Lulinha e lobista com o chefe de gabinete de Lula e um alto servidor que atuou no Ministério da Saúde

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2026, 09h07 | Atualizado em 20 ago 2026, 20h11
Homem de meia-idade, cabelos grisalhos e óculos, veste toga preta, camisa branca e gravata azul clara, sentado em cadeira de couro marrom. Ele está atrás de uma bancada de madeira, com um microfone preto à frente. O fundo é uma parede de mármore bege com detalhes em arco
O procurador-geral da República, Paulo Gonet, no STF  (Victor Piemonte/STF)
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A PGR apresentou um parecer para que as investigações que envolvem o empresário Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, em casos de tráfico de influência no governo do pai dele, o presidente Lula, deixem o gabinete do ministro André Mendonça, no STF.

O argumento da procuradoria é de que as provas reunidas pela Polícia Federal sobre os atos de Lulinha e da lobista Roberta Luchsinger não envolvem figuras com foro privilegiado.

O caso em questão trata de movimentos de Roberta junto ao chefe de gabinete do presidente Lula, o petista Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola, e junto ao Ministério da Saúde para formalizar um negócio de mais de 600 milhões de reais com o governo.

Para a PGR, as provas colhidas até o momento não justificam que o caso siga com Mendonça no STF. O pedido foi divulgado pela Folha e confirmado pelo Radar com fontes da investigação.

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