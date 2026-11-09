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PGR envia ao STF parecer pelo arquivamento do inquérito das fake news

Presidente da Corte, Edson Fachin já sinalizou que pretende encerrar a apuração que já dura mais de sete anos no tribunal

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 15h01
Ministro Dias Toffoli, de cabelos brancos e bigode, usando terno azul-marinho, gravata estampada e toga preta, sentado em cadeira de couro marrom, com microfones à frente e um frasco de álcool em gel à esquerda. Ele olha para a direita, com expressão séria, em um ambiente formal com parede de mármore claro ao fundo
O presidente do STF, Edson Fachin, durante sessão  (Gustavo Moreno/STF)
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PGR envia ao STF parecer pelo arquivamento do inquérito das fake news Priorize VEJA no Google

Presidente do STF, o ministro Edson Fachin recebeu recentemente um parecer em que a PGR defende o arquivamento do inquérito das fake news, aberto de ofício pela Corte, em 2019, para investigar ataques a integrantes do Supremo e seus familiares.

Ao longo de sete anos, a apuração foi usada pelo relator, ministro Alexandre de Moraes, para apurar uma série crimes relacionados ao governo de Jair Bolsonaro, abrindo margem para questionamentos sobre a conduta da Corte.

A manifestação da PGR foi solicitada pelo próprio Fachin, que assumiu a relatoria do inquérito em setembro, na esteira de uma disputa entre Moraes e o ministro André Mendonça, diante de revelações do escândalo do Banco Master. Moraes usou o inquérito das fake news contra o colega da Corte, o que levou o chefe do tribunal a dar um basta na situação.

A manifestação da procuradoria, em tese, abre caminho para que Fachin encerre a investigação. O ministro já arquivou uma série de procedimentos derivados do inquérito das fake news que tramitavam em sigilo na Corte.

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Não há uma previsão nem prazo para que Fachin determine o fim do inquérito.

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