PGR envia ao STF parecer pelo arquivamento do inquérito das fake news

Presidente do STF, o ministro Edson Fachin recebeu recentemente um parecer em que a PGR defende o arquivamento do inquérito das fake news, aberto de ofício pela Corte, em 2019, para investigar ataques a integrantes do Supremo e seus familiares.

Ao longo de sete anos, a apuração foi usada pelo relator, ministro Alexandre de Moraes, para apurar uma série crimes relacionados ao governo de Jair Bolsonaro, abrindo margem para questionamentos sobre a conduta da Corte.

A manifestação da PGR foi solicitada pelo próprio Fachin, que assumiu a relatoria do inquérito em setembro, na esteira de uma disputa entre Moraes e o ministro André Mendonça, diante de revelações do escândalo do Banco Master. Moraes usou o inquérito das fake news contra o colega da Corte, o que levou o chefe do tribunal a dar um basta na situação.

A manifestação da procuradoria, em tese, abre caminho para que Fachin encerre a investigação. O ministro já arquivou uma série de procedimentos derivados do inquérito das fake news que tramitavam em sigilo na Corte.

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Não há uma previsão nem prazo para que Fachin determine o fim do inquérito.