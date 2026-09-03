PGR envia ao STF delação de empresário que fez repasses a ‘Dark Horse’

A PGR enviou ao ministro André Mendonça, do STF, a proposta de delação premiada do empresário Antônio Carlos Freixo Júnior, suspeito de atuar como operador financeiro do banqueiro Daniel Vorcaro. Mendonça vai decidir agora se homologa ou não o acordo.

Freixo Júnior é o dono da Entre Investimentos e Participações, que foi a responsável por repassar para um fundo dos Estados Unidos recursos destinados ao filme Dark Horse, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Esse é o segundo acordo de delação fechado pela PGR nas investigações sobre fraudes do Banco Master. O primeiro foi com João Carlos Mansur, dono da Reag Investimentos, que também é suspeita de participar do esquema de Vorcaro.

O acerto com a PGR, contudo, é uma fase preliminar e a delação só tem validade se for confirmada pelo STF.