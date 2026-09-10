PGR é contra pedido de ex-ministro de Bolsonaro para rever condenação na trama golpista

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O procurador-geral da República, Paulo Gonet, emitiu um parecer contrário ao pedido de revisão criminal do ex-ministro Anderson Torres, condenado a 24 anos pela participação na trama golpista. Gonet argumenta que a condenação é sólida e bem fundamentada, e que a defesa não apresenta novos fatos que justifiquem a revisão, apenas discordância jurídica.

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O procurador-geral da República, Paulo Gonet, apresentou um parecer contrário ao pedido de revisão criminal do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, que foi condenado a 24 anos de prisão por sua participação na trama golpista.

Gonet argumentou que “o título condenatório é hígido e está assentado em vigoroso conjunto probatório”. Para o procurador-geral, as teses apresentadas pela defesa demonstram apenas a “discordância do requerente com a qualificação jurídica dos fatos adotada pela Corte”.

“Divergência quanto à subsunção típica não equivale a erro judiciário e não autoriza, na via revisional, a desconstituição da coisa julgada”, destacou.

O pedido será analisado agora pelo ministro Nunes Marques.

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A revisão criminal serve para reanalisar condenações após esgotados todos os recursos, mas só cabe em situações específicas: se a sentença tiver sido contrária ao texto da lei penal ou à evidência dos autos; se tiverem sido utilizados depoimentos ou documentos comprovadamente falsos ou se surgirem novas provas de inocência.

Gonet afirmou, no entanto, que o pedido de Torres não se enquadra em nenhum dos três critérios e por isso não deve nem mesmo ser conhecido, ou seja, rejeitado sem análise de mérito.

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A defesa do ex-ministro alegou ao STF que ele foi condenado por crimes que ainda não existiam quando supostamente foram cometidos.

Isso porque os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado somente passaram a integrar o ordenamento jurídico brasileiro em setembro de 2021.

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Já o primeiro “ato executório da organização criminosa” da trama golpista teria ocorrido em julho de 2021, quando Torres participou de uma transmissão ao vivo na qual o ex-presidente Jair Bolsonaro fez críticas às urnas eletrônicas.