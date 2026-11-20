A Procuradoria-Geral da República (PGR) afirmou que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) teve um comportamento “bizarro” ao fugir do país depois da ordem de entrega de passaporte.

De acordo com o órgão, Flávio foi alvo de medidas cautelares de “reduzido impacto” e que não afetariam seu mandato, mas mesmo assim atuou com “desprezo” à ordem judicial.

O parecer foi enviado para julgamento no STF de um recurso do senador contra a decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes. Em julgamento no plenário virtual, Moraes votou para manter a determinação.

“O comportamento de ruptura com regras elementares de atuação em sociedade que está estampado nos autos se torna ainda mais bizarro quando se leva em conta a insubmissão do parlamentar a medidas cautelares alternativas, diversas da prisão e de reduzido impacto, que não implicam interferência no exercício de seu mandato”, diz a PGR.

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Para o órgão, houve “fuga do distrito da culpa, mesmo não tendo o investigado contra si ordem de prisão”.

O julgamento ocorre na Primeira Turma do STF, com previsão de durar até o dia 30 de novembro.