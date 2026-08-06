Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas em casa por 32,90
Brasil

PGR considerou ‘precipitada’ busca contra advogado e familiares de vice-líder do governo

Vice-procurador-geral afirmou que quebra do sigilo bancário e fiscal dos investigados era suficiente no momento

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 ago 2026, 11h12 | Atualizado em 6 ago 2026, 15h23
Homem branco de barba e cabelo castanhos, vestindo terno preto e gravata rosa com estampa geométrica, sorri levemente para a câmera em um ambiente interno com fundo marrom
O advogado Willer Tomaz (./Divulgação)
Continua após publicidade
PGR considerou ‘precipitada’ busca contra advogado e familiares de vice-líder do governo Priorizar nos meus resultados Google

A Procuradoria-Geral da República (PGR) considerou “precipitadas” as buscas contra o advogado Willer Tomaz e contra familiares do senador Weverton Rocha (PDT-MA). Eles foram alvo na terça-feira de uma nova fase da Operação Sem Desconto.

Para o vice-procurador-geral da República, Hindenburgo Chateaubriand Filho, a quebra do sigilo bancário e fiscal dos investigados seria suficiente neste momento.

“Por ora, qualquer outra iniciativa probatória de natureza cautelar, sobretudo aquelas que se cumprem de forma ostensiva, tornando-se conhecidas dos investigados, e comumente expostas ao domínio público, parecem precipitadas”, escreveu, em manifestação ao STF.

Siga

Entretanto, o relator, ministro André Mendonça, decidiu seguir o pedido original da PF e autorizou a medida. “As diligências mostram-se adequadas porque podem confirmar ou infirmar as hipóteses policiais; necessárias porque os elementos pretendidos não podem ser obtidos com igual eficácia apenas por requisições externas, sobretudo diante da possibilidade de controles informais, arquivos locais, comunicações efêmeras e numerário; e proporcionais em sentido estrito porque os alvos, os locais, as categorias de objetos e os fatos de interesse estão delimitados”, avaliou Mendonça.

Continua após a publicidade

A suspeita da PF é que Willer Tomaz auxiliasse Weverton a lavar o dinheiro obtido com o esquema de fraudes no INSS.

Hindenburgo considerou que os indícios formam um “quadro verossímil de eventos”, mas ressaltou que “as quebras de sigilo servirão para

Continua após a publicidade

confirmar, com a consistência necessária, a origem dos recursos movimentados pelos investigados, as conexões financeiras entre si estabelecidas e o possível descompasso patrimonial”.

Em nota, Tomaz, afirmou que não tem “qualquer envolvimento com os fatos apurados no âmbito da Operação Sem Desconto”. Weverton se disse alvo de perseguição política.

Publicidade
TAGS:
PF - Polícia Federal
Procuradoria-Geral da República (PGR)
Radar
Supremo Tribunal Federal - STF
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).