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Brasil

PGR concorda com retorno de visitas de Flávio a Bolsonaro

Paulo Gonet afirmou a Moraes que não vê motivos para prorrogar vedação, imposta em julho

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 18h31
Homem de meia-idade, cabelos grisalhos e óculos, veste toga preta, camisa branca e gravata azul clara, sentado em cadeira de couro marrom. Ele está atrás de uma bancada de madeira, com um microfone preto à frente. O fundo é uma parede de mármore bege com detalhes em arco
O procurador-geral da República, Paulo Gonet, no STF  (Victor Piemonte/STF)
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O procurador-geral da República, Paulo Gonet, afirmou ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, não ver impedimento para o senador e candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ser autorizado a voltar a visitar seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Flávio está impedido de encontrar Bolsonaro, que está em prisão domiciliar, desde julho, após ter divulgado uma carta escrita por ele.

A proibição tem duração de três meses e está programada para terminar na próxima semana, no dia 13. Entretanto, a defesa de Bolsonaro solicitou a antecipação do fim do prazo.

Gonet afirmou a Moraes que não há registros de descumprimento da obrigação e nem fatos que justifiquem sua prorrogação, e que por isso “não opõe óbice” ao pedido.

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