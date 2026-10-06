PGR concorda com retorno de visitas de Flávio a Bolsonaro

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, afirmou ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, não ver impedimento para o senador e candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ser autorizado a voltar a visitar seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Flávio está impedido de encontrar Bolsonaro, que está em prisão domiciliar, desde julho, após ter divulgado uma carta escrita por ele.

A proibição tem duração de três meses e está programada para terminar na próxima semana, no dia 13. Entretanto, a defesa de Bolsonaro solicitou a antecipação do fim do prazo.

Gonet afirmou a Moraes que não há registros de descumprimento da obrigação e nem fatos que justifiquem sua prorrogação, e que por isso “não opõe óbice” ao pedido.