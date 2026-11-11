PGR cita ‘influência’ de Vorcaro e defende manutenção da prisão

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, defendeu que o STF mantenha a prisão preventiva do banqueiro Daniel Vorcaro. Gonet considerou que os elementos que justificaram a decretação da medida, em março, seguem valendo.

Entre os pontos citados pelo procurador-geral estão o “poder de influência” de Vorcaro e a “existência de valores não recuperados e de possíveis movimentações no exterior”.

Gonet ainda destacou a “gravidade concreta dos delitos” e “o relevante papel do investigado na complexa organização criminosa”.

“Estão presentes prova da materialidade e elementos robustos de autoria e subsistem as situações de risco à garantia da ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, uma vez demonstrados a gravidade concreta dos delitos, o relevante papel do investigado na complexa organização criminosa, o seu poder de influência revelado, a necessidade de interromper a atuação dos integrantes da organização criminosa e, ainda, a existência de valores não recuperados e de possíveis movimentações no exterior”, afirmou.

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A decisão será tomada pelo presidente do STF, Edson Fachin, que assumiu temporariamente a relatoria das investigações sobre o Banco Master.