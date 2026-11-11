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Brasil

PGR cita ‘influência’ de Vorcaro e defende manutenção da prisão

Paulo Gonet também destacou possibilidade de banqueiro estar escondendo dinheiro no exterior

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 nov 2026, 19h40
Homem de meia-idade, cabelos grisalhos e óculos, veste toga preta e terno azul com gravata clara, sentado em cadeira de couro marrom. Ele olha para frente com expressão séria, atrás de uma bancada de madeira com microfone, em um ambiente com parede de mármore claro
O procurador-geral da República, Paulo Gonet, no STF  (Victor Piemonte/STF)
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O procurador-geral da República, Paulo Gonet, defendeu que o STF mantenha a prisão preventiva do banqueiro Daniel Vorcaro. Gonet considerou que os elementos que justificaram a decretação da medida, em março, seguem valendo.

Entre os pontos citados pelo procurador-geral estão o “poder de influência” de Vorcaro e a “existência de valores não recuperados e de possíveis movimentações no exterior”.

Gonet ainda destacou a “gravidade concreta dos delitos” e “o relevante papel do investigado na complexa organização criminosa”.

“Estão presentes prova da materialidade e elementos robustos de autoria e subsistem as situações de risco à garantia da ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, uma vez demonstrados a gravidade concreta dos delitos, o relevante papel do investigado na complexa organização criminosa, o seu poder de influência revelado, a necessidade de interromper a atuação dos integrantes da organização criminosa e, ainda, a existência de valores não recuperados e de possíveis movimentações no exterior”, afirmou.

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A decisão será tomada pelo presidente do STF, Edson Fachin, que assumiu temporariamente a relatoria das investigações sobre o Banco Master.

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