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PF vê divergências em depoimento do delator do caso Dark Horse

Antônio Carlos Freixo Júnior afirmou que não sabia que recursos enviados aos EUA seriam para filme

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 out 2026, 20h55 | Atualizado em 16 out 2026, 21h03
Sede da Polícia Federal, em Brasília
Sede da Polícia Federal, em Brasília (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
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PF vê divergências em depoimento do delator do caso Dark Horse Priorize VEJA no Google

A Polícia Federal apontou divergências entre o depoimento do empresário Antônio Carlos Freixo Júnior, que fechou delação premiada, e documentos reunidos no inquérito que apura o financiamento ao filme Dark Horse, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Freixo Júnior, conhecido como Mineiro, foi responsável por enviar aos Estados Unidos os recursos supostamente destinados ao filme. Ele repassou 12,3 milhões de dólares, atendendo a uma ordem do banqueiro Daniel Vorcaro.

“Os elementos ora analisados indicam a possível necessidade de nova oitiva do colaborador, bem como de complementação da documentação por ele apresentada, especialmente quanto à íntegra da carta-acordo e aos documentos de subscrição faltantes”, diz a corporação.

Essas divergências foram um dos motivos que levaram a PF a solicitar ao ministro André Mendonça, do STF, a prorrogação do inquérito. O senador e candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL) é um dos alvos.

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A defesa do empresário foi oficiada a apresentar documentos e esclarecimentos no prazo de dez dias.

Um dos pontos levantados foi que Mineiro afirmou em depoimento que não sabia que os recursos seriam destinados ao filme.

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A PF destacou, no entanto, que uma carta-acordo enviada à sua empresa, a Entre Investimentos, mencionava a produção da obra.

“O documento está, assim, em aparente contradição com a afirmação do colaborador de que desconhecia a destinação cinematográfica dos recursos”, ressaltou.

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Outro ponto foi a origem do primeiro repasse. Mineiro relatou que o dinheiro teria saído por saque de uma conta no Banco Master, venda de ativos ou de um caixa próprio.

Entretanto, a PF identificou um depósito de uma empresa vinculada a Vorcaro, a Super Empreendimentos.

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Ainda foram identificadas lacunas em documentos apresentados.

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