PF troca delegados que investigam escândalo do Banco Master

Uma das maiores apurações de corrupção já tocadas pela Polícia Federal, a investigação do escândalo do Banco Master passam por um momento de incerteza na corporação.

Com múltiplas frentes de apuração em diferentes estágios — algumas com operações deflagradas e com material ainda aguardando perícia e análise técnica –, o caso vai trocar de mãos da PF.

Responsáveis pelos inquéritos, os delegados Daniel Mostardeiro e Wedson Cajé foram retirados do caso por força de uma reestruturação interna, como confirmou a PF em nota, nesta segunda-feira. A corporação nega que as mudanças prejudicarão as investigações de corrupção contra poderosos da República.

Veja a nota da PF:

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“A Polícia Federal não se manifesta sobre atos de gestão de pessoal de forma individualizada. As designações e dispensas de funções de confiança do órgão (Funções Comissionadas Executivas – FCEs) são atos de gestão relacionados à organização interna da instituição, pautados por critérios de conveniência e oportunidade administrativa.

As funções de chefia e coordenação exercidas na Polícia Federal não se confundem com as atividades finalísticas de condução de investigações e não implicam em qualquer alteração nas equipes responsáveis pelos inquéritos em andamento na Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção, inclusive aqueles relacionados às Operações Compliance Zero e Sem Desconto.

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Por fim, informa-se que o relatório solicitado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, por meio do Ofício nº 3467748, de 2 de outubro de 2026, encontra-se em elaboração, nos termos acordados na reunião realizada em 13 de outubro entre o presidente do STF e representantes da Polícia Federal.”