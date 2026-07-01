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Brasil

PF suspeita que Sóstenes tentou ‘fabricar lastro retroativo’ para justificar apreensão de dinheiro vivo

Alegação de deputado de que ganhou quase R$ 470 mil com venda de imóvel não convenceu investigadores

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 jul 2026, 13h02
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O deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) (Kayo Magalhaes/Câmara dos Deputados)
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PF suspeita que Sóstenes tentou ‘fabricar lastro retroativo’ para justificar apreensão de dinheiro vivo Priorize VEJA no Google

A Polícia Federal suspeita que o deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) tentou “fabricar um lastro retroativo” para justificar a apreensão de quase 470 mil reais em sua casa. 

Essa hipótese levou à terceira fase da Operação Rent a Car, chamada Operação Galho Fraco II, realizada nesta quarta-feira.  

Sóstenes alegou que o dinheiro veio da venda de um imóvel, mas a comunicação ao cartório só foi feita após a apreensão.

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“(A situação) sugere uma possível tentativa de fabricar um lastro retroativo para conferir aparência de licitude ao montante localizado”, afirmou a PF.

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A corporação também levantou dúvidas sobre a “capacidade financeira” do comprador do imóvel, “cujo histórico financeiro apresenta transações atípicas e repasses de valores suspeitos”.

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TAGS:
PF - Polícia Federal
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