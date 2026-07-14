PF conclui primeiro inquérito sobre fraudes bilionárias no INSS

A Polícia Federal realizou o primeiro indiciamento da Operação Sem Desconto, que investiga o esquema de descontos irregulares de aposentados e pensionistas do INSS.

O relatório foi apresentado ao gabinete do ministro André Mendonça, relator do caso no STF. Agora, caberá à PGR decidir se apresenta uma denúncia contra os envolvidos.

A investigação tramita desde o ano passado e já levou à prisão do ex-presidente do instituto Alessandro Stefanutto e do lobista Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, entre outros.

O escândalo também derrubou o ex-ministro da Previdência Social Carlos Lupi.

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A estimativa é de que 6,3 bilhões de reais tenham sido descontados, entre 2019 e 2024, sem autorização dos beneficiários, por meio de associações que tinham convênio com o INSS.