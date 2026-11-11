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PF realiza operação contra investigados por crimes sexuais no DF

Os investigadores cumpriram três mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva em regiões administrativas do Distrito Federal.

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 nov 2026, 14h42
polícia federal
Sede da Polícia Federal em Brasília (./Divulgação)
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A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta, a sétima fase da Operação Somnus, destinada a reprimir crimes sexuais praticados mediante o uso de substâncias químicas para incapacitar vítimas e o compartilhamento de registros desses abusos em ambientes virtuais.

Os investigadores cumpriram três mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva em regiões administrativas do Distrito Federal.

A prisão preventiva foi cumprida contra um homem que, segundo as investigações, teria utilizado medicamentos psicotrópicos para sedar sua companheira e praticar atos de natureza sexual enquanto ela se encontrava aparentemente inconsciente, sem condições de oferecer resistência. Há, ainda, indícios de que registros audiovisuais dos abusos teriam sido compartilhados em grupos virtuais integrados por participantes brasileiros e estrangeiros.

“As investigações identificaram o compartilhamento de registros de possíveis abusos sexuais contra a vítima, além de relatos do investigado sobre os atos praticados. Os fatos podem configurar crimes de estupro de vulnerável e divulgação de cena de estupro”, diz a PF.

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Em outra frente da investigação, os investigadores realizaram buscas contra um investigado por possível compartilhamento de registros de atos sexuais envolvendo a própria namorada aparentemente inconsciente. Foram identificados indícios de compartilhamento de conteúdo audiovisual e de possível transmissão dos atos em tempo real para integrantes dos grupos virtuais.

“As investigações apontam que os envolvidos participavam de grupos on-line destinados à troca de informações sobre substâncias capazes de provocar a incapacitação de vítimas e ao compartilhamento de imagens e vídeos de possíveis abusos sexuais. Esses ambientes virtuais seriam utilizados para disseminar e incentivar práticas criminosas, com predominância de conteúdos envolvendo mulheres adultas sedadas, sem prejuízo da identificação de registros pontuais relacionados à exploração sexual infantojuvenil”, diz a PF.

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Com a sétima fase, a Operação Somnus totaliza 16 mandados de busca e apreensão cumpridos e dez prisões realizadas, em ações desenvolvidas nos estados de São Paulo, Ceará, Pará, Bahia, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Amazonas, Pernambuco e no Distrito Federal.

As investigações prosseguem com o objetivo de identificar outros envolvidos, possíveis vítimas e a extensão das práticas criminosas.

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