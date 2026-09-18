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Brasil

PF prende três líderes de esquema de roubo milionário da Caixa Econômica

Segundo investigações, esquema contava com participação de servidores públicos e de contraventores

Por Gustavo Villela 18 set 2026, 19h36
Agente da Polícia Federal de costas, vestindo uniforme preto, em frente a uma casa moderna. Duas viaturas pretas da Polícia Federal e um carro preto particular estão estacionados na rua
PF prendeu três em operação contra roubo da Caixa Econômica (Divulgação/Polícia Federal)
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PF prende três líderes de esquema de roubo milionário da Caixa Econômica Priorizar nos meus resultados Google

A Polícia Federal (PF) lançou, nesta sexta-feira, 18, a segunda fase da Operação Infiltrados, que investiga o roubo de ao menos 45 milhões de reais da Caixa Econômica. A ação visa cumprir quatro mandados de prisão preventiva contra suspeitos de coordenar as fraudes. Três já foram presos — o casal Matheus Casado Natário e Isabely Alves de Sousa, em São Paulo; e Enzo Grillo Filho, no Rio de Janeiro.

Segundo as investigações, o casal preso em São Paulo teria criado uma empresa em ilhas britânicas, onde há baixa fiscalização, e convertido valores subtraídos da Caixa em criptomoedas, para dificultar a investigação. De acordo com a PF, o grupo tentou interferir nas investigações diversas vezes, através de ameaças e de tentativas de cooptar servidores públicos. A quadrilha contaria, inclusive, com a participação de alguns servidores, que contribuiriam para embaraçar as investigações.

Enzo Grillo Filho, preso no Rio, é apontado como operador financeiro do esquema e “testa de ferro” de Jader Henrique Areas de Almeida, que é alvo do quarto mandado de prisão, mas está foragido. Enzo teria utilizado o seu nome para agir formalmente em função de Jader, uma maneira de ocultar a participação dele e dificultar o rastreamento. As investigações indicam que os operadores do esquema fraudulento contariam com o apoio de contraventores ligados à lotérica ilegal.

As ações desta sexta fizeram parte da segunda fase da operação. A primeira foi deflagrada há cerca de dois meses, no dia 21 de julho, com apoio do Gaeco, do Ministério Público Federal. Na ocasião, 120 agentes da PF cumpriram 28 mandados de busca e apreensão.

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Segundo a Polícia Federal, os investigados passaram a responder pelos crimes de obstrução violenta da Justiça e violação de sigilo funcional, além dos crimes pelos quais já respondiam: furto mediante fraude, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

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