PF prende suspeita de desviar mais de 400 mil reais da Caixa Econômica

A Polícia Federal (PF) cumpriu na manhã desta quarta-feira, 23, um mandado de prisão preventiva contra uma mulher de 46 anos suspeita de ter cometido fraudes que geraram prejuízo superior a 400 000 reais à Caixa Econômica Federal. Ela foi detida na Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e dois celulares, documentos de identidade falsos e cartões bancários em nome de terceiros foram apreendidos na ação.

De acordo com investigações iniciadas no ano passado, a mulher utilizava documentos falsos para se passar por outras pessoas. Assim, ela acessava contas de correntistas, contratava empréstimos e sacava valores do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Depois, usava contas laranjas para movimentar os valores roubados.

A suspeita já possuía anotações criminais por estelionato, uso de documento falso, falsificação de documento público e falsidade ideológica. Segundo a PF, ela também poderá responder pelos crimes de fraude bancária e uso de documento falso.

A sua identidade não foi divulgada.