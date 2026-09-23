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Brasil

PF prende suspeita de desviar mais de 400 mil reais da Caixa Econômica

Mulher de 46 anos foi presa na Vila Kennedy, no Rio; policiais apreenderam documentos falsos e cartões bancários em nome de terceiros

Por Gustavo Villela 23 set 2026, 15h41
Mesa com notebook cinza, pilhas de cartões de crédito coloridos, dois celulares, documentos de identidade e papéis, com uma mão escrevendo à direita
Documentos falsos e cartões em nome de terceiros foram encontrados durante as diligências na Vila Kennedy (Divulgação/Polícia Federal)
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PF prende suspeita de desviar mais de 400 mil reais da Caixa Econômica Priorizar nos meus resultados Google

A Polícia Federal (PF) cumpriu na manhã desta quarta-feira, 23, um mandado de prisão preventiva contra uma mulher de 46 anos suspeita de ter cometido fraudes que geraram prejuízo superior a 400 000 reais à Caixa Econômica Federal. Ela foi detida na Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e dois celulares, documentos de identidade falsos e cartões bancários em nome de terceiros foram apreendidos na ação.

De acordo com investigações iniciadas no ano passado, a mulher utilizava documentos falsos para se passar por outras pessoas. Assim, ela acessava contas de correntistas, contratava empréstimos e sacava valores do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Depois, usava contas laranjas para movimentar os valores roubados.

A suspeita já possuía anotações criminais por estelionato, uso de documento falso, falsificação de documento público e falsidade ideológica. Segundo a PF, ela também poderá responder pelos crimes de fraude bancária e uso de documento falso.

A sua identidade não foi divulgada.

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