PF prende quadrilha que lucrava R$ 150 milhões com lavagem de dinheiro

A Operação Match Point, deflagrada pela Polícia Federal nesta quarta-feira, 12, desarticulou uma organização criminosa do tráfico internacional de drogas especializada em lavagem de dinheiro e prendeu sete pessoas. O líder da quadrilha, um islandês residente no Brasil, foi capturado na Zona Sul do Rio de Janeiro, em um apartamento luxuoso. Os serviços de inteligência da polícia cooperaram com agentes italianos e islandeses.

Os bens apreendidos pela PF na ação – realizada em dez estados brasileiros – superam os 150 milhões de reais. Segundo a polícia, com o uso de empresas de fachada, os criminosos lavavam os dinheiros do tráfico internacional, que escoa sua produção pelos portos e aeroportos. A organização se subdividia em duas grandes células, com ramificações em várias cidades do país, em especial nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte.

Entre os crimes apurados, estão a lavagem e ocultação de bens, organização criminosa e tráfico internacional de drogas com associação ao tráfico, cujas penas podem chegar a mais de 40 anos de prisão.