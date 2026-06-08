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Brasil

PF prende policial do Rio acusada de furto no Aeroporto de Confins, em MG

Servidora pública estava prestes a viajar para Paraíba quando foi abordada por agentes federais

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jun 2026, 15h11
O Aeroporto Internacional Tancredo Neves (Confins) é um dos 63 administrados pela Infraero
O Aeroporto Internacional Tancredo Neves (Confins)  (Nereu JR/Fotoarena/VEJA)
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PF prende policial do Rio acusada de furto no Aeroporto de Confins, em MG Priorize VEJA no Google

Uma policial militar de 39 anos foi presa por agentes da Polícia Federal na sexta-feira, 5, acusada de furtar um fone de ouvido de uma loja da área de embarque do Aeroporto de Confins, na Grande Belo Horizonte.

De acordo com informações oficiais, a policial estava na área de embarque do aeroporto mineiro para seguir viagem para João Pessoa, na Paraíba. Ela foi abordada por agentes da PF pouco antes do avião decolar. Segundo informações preliminares, ela foi flagrada por imagens do circuito interno de segurança manuseando o produto.

Segundo a justificativa apresentada ao ser questionada pela PF, a policial militar afirmou que se tratava de um equívoco, pois não furtou nenhum objeto. Ela disse que o produto pode ter caído acidentalmente em sua bolsa enquanto manuseava a caixa com fone na loja.

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A PF informou o caso à Polícia Militar do Rio de Janeiro (PM-RJ), que acompanha o caso. Internamente, a PM do Rio poderá abrir apuração interna no âmbito administrativo contra a servidora. Enquanto a ação penal tramitar, por enquanto, a soldado deve cumprir medidas cautelares impostas pela Justiça. Ela não poderá se ausentar da comarca em que vive, em Duque de Caxias, sem autorização judicial. Ela também não pode ir até o local do suposto furto, em Confins, e também deve manter endereço de moradia sempre atualizado.

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