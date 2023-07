PF prende, no Rio, suspeito de comandar atos golpistas

A Polícia Federal prendeu, na noite de quinta-feira 20, Diego Ventura, um dos suspeitos de comandar os atos golpistas de 8 de janeiro. A prisão foi em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. O suspeito participava de um evento político, a “Assemblea Nacional da Direita Brasileira”. Também foi apreendido o celular de Diego.

Em dezembro de 2022, Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu o suspeito por outra razão: ele se encaminhava para a sede do STF carregando estilingues, facas e rádios comunicadores. Na ocasião, Diego foi solto no mesmo dia. O suspeito aparece em imagens das câmeras de segurança chutando grades de contenção do STF.

