PF prende investigados que teriam sedado mulheres para cometer abusos sexuais

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça, uma operação para prender investigados por crimes sexuais. As vítimas, segundo a investigação, seriam mulheres que estavam sedadas durante os atos.

Os investigadores cumpriram mandados de busca e apreensão e de prisão temporária no Pará e de prisão preventiva no Rio Grande do Sul.

“As investigações apontam que os suspeitos participavam de grupos na internet voltados ao compartilhamento de fotos e vídeos contendo cenas de violência sexual contra mulheres desacordadas. Os investigados também trocariam informações sobre substâncias com propriedades sedativas e formas de utilização para, em tese, praticar os crimes e registrar os abusos”, diz a PF.

Ainda segundo a PF, há indícios de que um dos investigados tenha praticado crimes contra a própria esposa. No outro caso, o investigado é suspeito de ter praticado crimes contra familiares.

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Durante a ação, foram apreendidos medicamentos, telefones celulares e computadores, que serão submetidos à perícia para subsidiar a continuidade das investigações.

“Os investigados poderão responder, conforme o resultado das investigações, pelos crimes de estupro de vulnerável, divulgação de cena de estupro ou de estupro de vulnerável, registro não autorizado da intimidade sexual e outros delitos eventualmente identificados”, diz a PF.